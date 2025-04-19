Дизайнер для логотипа и сайта на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок7 просмотров

Ищем креативного дизайнера для разработки логотипа, создания сайта на Тильде с адаптивной версткой и визуала для социальных сетей на основе основного дизайна Тильды. Обязателен опыт работы с Тильдой от 2х лет. Отклик с портфолио.

TildaАдаптивный дизайнДизайн сайтовСоздание логотипов
12 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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