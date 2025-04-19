Разработать современный дизайн для сайта https://ukraina.net.ua/

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Открыт22 заявки403 просмотра

https://ukraina.net.ua/ - это каталог сайтов Украины. Темплейт находил сам, это было давно, все уже морально устарело, необходимо разработать новый современный дизайн.

На главной странице хотелось бы видеть основные категории с графическим оформлением в виде кнопок или как то еще, чтобы по клику по категории как-то разворачивались сами подкатегории. Сейчас все в виде текстовых ссылок, это уже безнадежно устарело, поэтому ищу свежий взгляд на это дело. В общем я больше полагаюсь даже на фантазию дизайнера, чем на свою, рад буду услышать ваши предложения. Кроме дизайна нужно сделать и верстку, я в этом слаб, больше по фронтэнду опыт.

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