Необходимо создать сайт на платформе Геткурс. Ищется опытный дизайнер с хорошими навыками в дизайне. Ожидается качественная и креативная работа, соответствующая современным требованиям.
Редизайн сайта
Нужен редизайна сайта, список всех страниц тут:
https://vostok-broker.ru/
https://vostok-broker.ru/news/test-alias
https://vostok-broker.ru/search?vin=123
https://vostok-broker.ru/hybrids
Также на главной стр. есть плитка "Услуги", где блоки с изображениями, которые будут ссылками, ссылки будут вести на стр. с описанием услуги (заголовок, изображение и описание). Будет круто, если будете прикладывать примеры своих работ :)
Есть неплохой сайт конкуретнов (https://vlb-broker.ru/) но слизывать дизайн нежелательно, хочется что-то отличное от них, но какие-то фишки можно дёрнуть.
Заявки фрилансеров
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