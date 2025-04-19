Редизайн сайта

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Открыт25 заявок294 просмотра

Нужен редизайна сайта, список всех страниц тут:

https://vostok-broker.ru/

https://vostok-broker.ru/news

https://vostok-broker.ru/news/test-alias

https://vostok-broker.ru/svh

https://vostok-broker.ru/calc

https://vostok-broker.ru/search?vin=123
https://vostok-broker.ru/hybrids

Также на главной стр. есть плитка "Услуги", где блоки с изображениями, которые будут ссылками, ссылки будут вести на стр. с описанием услуги (заголовок, изображение и описание). Будет круто, если будете прикладывать примеры своих работ :)

Есть неплохой сайт конкуретнов (https://vlb-broker.ru/) но слизывать дизайн нежелательно, хочется что-то отличное от них, но какие-то фишки можно дёрнуть.

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