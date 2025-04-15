Дизайнер для образовательного проекта на долгосроке

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Мы ищем дизайнеров для немецкого образовательного проекта, которые будут заниматься созданием одностраничных лендингов, креативов и презентаций. Обязательно наличие опыта и портфолио. Оперативность важна, так как у нас много задач и мы ищем сотрудников на долгосрочную перспективу.

Дизайн лендинговСоздание презентаций
18 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
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13 часов назад
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24 года
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35 лет
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6 часов назад
27 отзывов
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28 лет
17 дней в сервисе
Была
17 дней назад
17 дней назад
Андрей
 
30 лет
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Был
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61 отзыв
17 дней назад
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10 часов назад
130 отзывов
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Шахбоз
 
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2 дня назад
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23 года
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25 лет
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