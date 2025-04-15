Мы ищем дизайнеров для немецкого образовательного проекта, которые будут заниматься созданием одностраничных лендингов, креативов и презентаций. Обязательно наличие опыта и портфолио. Оперативность важна, так как у нас много задач и мы ищем сотрудников на долгосрочную перспективу.