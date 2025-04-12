Доработка дизайна сайта - оптимизация конверсии пользователей

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Открыт13 заявок79 просмотров

Ннеобходим дизайн для сайта (доработка, видео) и веб (Web) приложения:

ИИ системы видеонаблюдения.

Для ознакомления продукт (перейти на страницу Карьера):

https://cctvai.net/

Нужно вероятно добавить видео для демо и оптимизация конверсиии пользователей - регистрация.

Дизайн интернет-магазиновДизайн интерфейсовДизайн мобильных приложенийДизайн сайтовДоработка сайтов
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