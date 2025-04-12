Ищется веб-дизайнер для небольшого стартапа. Необходимо разработать дизайн для множества экранов. Условия оплаты обсуждаются индивидуально. Подходите к созданию уникального и удобного интерфейса.
Доработка дизайна сайта - оптимизация конверсии пользователей
Ннеобходим дизайн для сайта (доработка, видео) и веб (Web) приложения:
ИИ системы видеонаблюдения.
Для ознакомления продукт (перейти на страницу Карьера):
Нужно вероятно добавить видео для демо и оптимизация конверсиии пользователей - регистрация.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 дней назад
- $120
Требуется разработка дизайна лендинга в соответствии с приложенным брифом. В предложении необходимо указать референсы на работы, максимально соответствующие требованиям брифа. Ожидается креативный и современный подход к дизайну.Дизайн сайтов17 заявокОткрыт20 дней назад
Требуется дизайнер для создания сайта на Тильде для эксперта. Необходим современный и качественный дизайн, подчеркивающий профессионализм и уникальность. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Закрыт14 дней назад
Ищется дизайнер для разработки двух простых страниц сайта. Работа должна быть выполнена в течение часа. Примеры работ приветствуются.Закрыт14 дней назад
Ищется веб-дизайнер для разработки сайта на английском языке в Figma. Необходимы креативный подход к дизайну и опыт в создании интерфейсов. Ожидается высокое качество работы и знание современных тенденций веб-дизайна.Закрыт15 дней назад
Ищется веб-дизайнер для разработки сайта нестандартного агентства на платформе Tilda. Задача включает реализацию скролл-анимации, создание кастомной сетки и разработку необычных переходов между разделами. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Закрыт16 дней назад
Необходим дизайнер для создания макета сайта текстильного ателье. Задача включает разработку дизайна в программе Figma и выполнение верстки на платформе Tilda. Ожидается качественная работа с учетом современных трендов в веб-дизайне.Закрыт16 дней назад