Веб-дизайнер для стартапа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявокнет просмотров

Ищется веб-дизайнер для небольшого стартапа. Проект требует разработки дизайна для множества экранов. Оплата обсуждается индивидуально.

Дизайн сайтов
19 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ирина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
19 дней назад
1 отзыв
19 дней назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
130 отзывов
19 дней назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
19 дней назад
Викентий
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
58 отзывов
19 дней назад
Злата
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
15 дней назад
2 отзыва
19 дней назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
19 дней назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
13 часов назад
1 отзыв
19 дней назад
Виктория
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
12 часов назад
19 дней назад
Эдвард
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 отзывов
19 дней назад
Лучший веб-дизайнер апреля
ТОП-10
Дизайн сайтов