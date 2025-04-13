Требуется разработка дизайна лендинга в соответствии с приложенным брифом. В предложении необходимо указать референсы на работы, максимально соответствующие требованиям брифа. Ожидается креативный и современный подход к дизайну.
Веб-дизайнер для стартапа
Ищется веб-дизайнер для небольшого стартапа. Проект требует разработки дизайна для множества экранов. Оплата обсуждается индивидуально.
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