Дизайн лендинга

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт17 заявок279 просмотров

Необходимо сделать дизайн лендинг согласно приложенного брифа. В предложении указать референты на работы, максимально соответствующие рифу, на Ваш взгляд

Дизайн лендингов
20 дней назад
Марина
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20 дней назад
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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18 дней назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
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19 дней назад
Виталик
 
30 лет
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10 часов назад
130 отзывов
19 дней назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
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Лучший веб-дизайнер апреля
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Александр
 
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ТОП-10
Дизайн сайтов
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31 год
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58 отзывов
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Артём
 
32 года
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20 дней назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Вадим
 
37 лет
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5 часов назад
11 отзывов
20 дней назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Искандер
 
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4 месяца в сервисе
Был
13 часов назад
20 дней назад