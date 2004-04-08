Я UI/UX-дизайнер со степенью бакалавра в области компьютерных наук (KhAI) и страстью к созданию удобных для пользователя дизайнов. С 2022 года я работаю фрилансером, сосредоточившись на социальных сетях и продуктовом дизайне. Моя цель - создавать интерфейсы, которые не только отлично выглядят, но и улучшают пользовательский опыт и приносят результаты. Я использую такие инструменты, как Figma, Photoshop и Illustrator, чтобы воплощать идеи в жизнь, всегда основываясь на желаниях клиента и пользователей.

Тут можно увидеть часть моих работ: https://dribbble.com/designfelico