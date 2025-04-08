Дизайн двух секций по референсу и мокапу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок318 просмотров

Я верстальщик, реализовую проект по референсу без дизайна. Некоторые секции мне нужно было условно скопировать, некоторые - добавить исходя из стиля референса и мокапа.

То что я начал делать, мне нравиться не очень, можно глянуть здесь (Секция - Services:

http://ayk.cv.ua/saga-design-studio/index.html

Это референс: https://normcph.com/

Это mockup: http://ayk.cv.ua/saga-mockup/index.html

Нужно сделать секции: сервисы и отзывы. Нужны макеты для 900px, 1600px и 1920px.

Предлагайте вашу цену.

Адаптивный дизайнДизайн лендинговДизайн сайтов
25 дней назад
webtramp
Антон 
36 лет
3 года в сервисе
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15 часов назад

Выбранный исполнитель

dementyrudko
Дементий 
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12 дней назад
25 дней назад
$15
2 дня
Escrow
Спасибо! Работа выполнена добросовестно, было приятно сотрудничать
Отличный заказчик — вежливое общение и ясные ожидания. Было комфортно сотрудничать!

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