Я верстальщик, реализовую проект по референсу без дизайна. Некоторые секции мне нужно было условно скопировать, некоторые - добавить исходя из стиля референса и мокапа.

То что я начал делать, мне нравиться не очень, можно глянуть здесь (Секция - Services:

http://ayk.cv.ua/saga-design-studio/index.html

Это референс: https://normcph.com/

Это mockup: http://ayk.cv.ua/saga-mockup/index.html

Нужно сделать секции: сервисы и отзывы. Нужны макеты для 900px, 1600px и 1920px.

Предлагайте вашу цену.