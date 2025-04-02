Необходимо разобраться с проблемой редактирования Header и Footer на сайте WordPress с установленной темой Digital Creator. Требуется войти в админку, выяснить причины, по которым изменения не сохраняются, и восстановить возможность редактирования этих элементов. Также нужно пояснить, почему возникла такая ситуация.