Есть тема Digital Creator. Установлена на Word Press. Настроен внешний вид сайта.

Есть проблемы с внесением изменений в Header и Footer. Однажды изменив их, теперь не могу повлиять на дальнейшие внесения редакций в них - ничего не происходит при их редактировании.

Просьба - зайти в админку сайта и разобраться, почему они стали неизменяемыми, сделать их пригодными для редактирования и пояснить причину такого "залипания".