Сделать Header и Footer пригодными для редактирования

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок221 просмотр

Есть тема Digital Creator. Установлена на Word Press. Настроен внешний вид сайта.
Есть проблемы с внесением изменений в Header и Footer. Однажды изменив их, теперь не могу повлиять на дальнейшие внесения редакций в них - ничего не происходит при их редактировании.
Просьба - зайти в админку сайта и разобраться, почему они стали неизменяемыми, сделать их пригодными для редактирования и пояснить причину такого "залипания".

WordPressВосстановление сайтовДоработка сайтовНастройка сайтов
месяц назад
OksKuts
55 лет
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
месяц назад
$10
1 день
Escrow
Хорошая коммуникация! Умение вникать в проблему. Быстрая работа. Всегда на связи. Отличный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству!
Максимально понятная задача, быстрая обратная связь и оплата в срок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
1 отзыв
месяц назад
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 отзывов
месяц назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
16 часов назад
2 отзыва
месяц назад
R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
месяц назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Андрей
 
24 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад