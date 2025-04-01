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Закрыт34 заявки330 просмотров

Приветствую!

Нужно сверстать главную страницу для аудиторской компании.

Страница состоит из нескольких блоков (сверху -> вниз):

  • Header (логотип слева, контактные данные справа)

  • Меню

  • Статическая картинка

  • Краткое описание о компании (слева текст, справо картинка)

  • Наши услуги (Несколько картинок в виде сетки, верхним слоем название услуги)

  • Стратегические цели (Сколько лет на рынке, Сколько у нас клиентов и т.д.)

  • Форма обратной связи

  • Footer содержащий лого и контактные данные

Исходник в PSD.

Bootstrap 5.

Нужно качество! Сроки до 5 дней от получения заказа.

BootstrapВерстка сайтов
месяц назад
Sabos
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Заявки фрилансеров

Максим
 
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HTML-верстка
Давид
 
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Аббос
 
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HTML-верстка
Євгеній
 
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19 лет
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ТОП-5
HTML-верстка
Андрей
 
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ТОП-10
HTML-верстка
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Уланбек
 
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Денис
 
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Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
Олег
 
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2 дня назад
127 отзывов
месяц назад