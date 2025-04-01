Требуется переверстать раздел сайта на фреймворке Yii2 без дизайна. Необходима качественная HTML-верстка с соблюдением всех стандартов и требований. Работа должна быть выполнена с учетом функциональности и адаптивности.
Вёрстка сайта визитки
Приветствую!
Нужно сверстать главную страницу для аудиторской компании.
Страница состоит из нескольких блоков (сверху -> вниз):
Header (логотип слева, контактные данные справа)
Меню
Статическая картинка
Краткое описание о компании (слева текст, справо картинка)
Наши услуги (Несколько картинок в виде сетки, верхним слоем название услуги)
Стратегические цели (Сколько лет на рынке, Сколько у нас клиентов и т.д.)
Форма обратной связи
Footer содержащий лого и контактные данные
Исходник в PSD.
Bootstrap 5.
Нужно качество! Сроки до 5 дней от получения заказа.
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