Валидная, кроссбраузерная, адаптивная верстка. HTML5/ SCSS/JS/ БЭМ/ Flexbox/GULP

Как я работаю?

Начинаю работу в тот же день

Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка макетов любой сложности

Не пропадаю в ходе рабочего процесса

Адекватные сроки выполнения без срывов

Использую современные инструменты разработки

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

SCSS

GulpJS

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Подключение нестандартных шрифтов

Знания, умения, навыки:Связь со мной:

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Гарантия на сайты 12 мес.

Гарантия на верстку 1 мес.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!