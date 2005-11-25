F1B1

Игорь Котик F1B1

 
18 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Валидная, кроссбраузерная, адаптивная верстка. HTML5/ SCSS/JS/ БЭМ/ Flexbox/GULP

Как я работаю?

  • Начинаю работу в тот же день
  • Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка макетов любой сложности
  • Не пропадаю в ходе рабочего процесса
  • Адекватные сроки выполнения без срывов
  • Использую современные инструменты разработки
Знания, умения, навыки:
  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов
Связь со мной:

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
  • Гарантия на сайты 12 мес.
  • Гарантия на верстку 1 мес.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!
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