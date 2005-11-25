Валидная, кроссбраузерная, адаптивная верстка. HTML5/ SCSS/JS/ БЭМ/ Flexbox/GULP
Как я работаю?
- Начинаю работу в тот же день
- Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка макетов любой сложности
- Не пропадаю в ходе рабочего процесса
- Адекватные сроки выполнения без срывов
- Использую современные инструменты разработки
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: F1B1
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Гарантия на сайты 12 мес.
- Гарантия на верстку 1 мес.
Я против войны в Украине!