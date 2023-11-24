Тема дипломного проекта Проектирование защищенной сети для IoT-устройств, сделано все кроме практики и нет представления как её делать. На выходе должна быть готовая рабочая практическая часть + гайд (где, что, почему и что к чему). В отклике укажите примерную стоимость и время которое займет, также тг для связи