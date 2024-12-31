Не великий проект в програмі LabView

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Открыт1 заявка175 просмотров

треба створити програму в LabView, фото що має бути прикріплю нижче, відповім на усі питання

Создание чертежей
день назад
Михайло
день в сервисе
Был
2 часа назад
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Вадим
 
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2 года в сервисе
Был
38 минут назад
день назад