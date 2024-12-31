Задача заключается в разработке программного обеспечения для перенаправления хешрейта майнинга биткоина. Необходимо считывать трафик с коммутационного оборудования и распределять его между воркерами, например, 80% оставить на основном воркере и 20% направить на дополнительный. Требуется обеспечить гибкость в управлении трафиком.