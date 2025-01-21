Перенаправление хешрейта майнинга

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открытнет заявок206 просмотров

Есть доступ к коммутационному оборудованию через которое идет трафик майнинга биткоина. Нам нужно что бы мы могли читать этот трафик и распределять его как мы хотим.

Доспустим мы знаем что 100% трафика (шар) идет на один сайт и воркер , мы хотим его разделить на 80% он должен пойти куда шел раньше а 20% направить на другой воркер.

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день назад
Олег
2 дня в сервисе
Был
2 дня назад

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Нет заявок фрилансеров