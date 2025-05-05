Ищу разработчика, у которого уже есть готовая система онлайн-казино (white-label или собственная разработка).

Мне не нужна разработка с нуля — хочу купить уже готовый код с возможностью доработки, кастомизации и дальнейшего сопровождения.

Что важно:

🔹 Полный стек: front + admin panel + backend (желательно на Node.js, PHP или Python)

🔹 База игр: хотя бы 5–10 встроенных игр (рулетка, слоты, карточные и пр.)

🔹 Интеграция с платёжными системами (или возможность добавить)

🔹 Поддержка мультивалютности и регистраций

🔹 Наличие панели администратора

🔹 Возможность доработки (чтобы дальше сопровождать, вносить изменения)

🔹 Желательно опыт работы с подобными проектами и возможность оказать техподдержку

Готов обсудить цену за исходники + техподдержку.

Пишите, что у вас есть, на чём написано, какие игры включены, и покажите демо, если есть.