Онлайн-казино (не с нуля)

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Открыт2 заявки157 просмотров

Ищу разработчика, у которого уже есть готовая система онлайн-казино (white-label или собственная разработка).
Мне не нужна разработка с нуля — хочу купить уже готовый код с возможностью доработки, кастомизации и дальнейшего сопровождения.

Что важно:

🔹 Полный стек: front + admin panel + backend (желательно на Node.js, PHP или Python)
🔹 База игр: хотя бы 5–10 встроенных игр (рулетка, слоты, карточные и пр.)
🔹 Интеграция с платёжными системами (или возможность добавить)
🔹 Поддержка мультивалютности и регистраций
🔹 Наличие панели администратора
🔹 Возможность доработки (чтобы дальше сопровождать, вносить изменения)
🔹 Желательно опыт работы с подобными проектами и возможность оказать техподдержку

Готов обсудить цену за исходники + техподдержку.
Пишите, что у вас есть, на чём написано, какие игры включены, и покажите демо, если есть.

Node.jsPHPPythonДоработка сайтовИнтеграция платежных систем
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Карим
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