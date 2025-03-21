Нужно разработать софт, позволяющий делать массовые рассылки сообщений

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Открыт4 заявки108 просмотров

Нужно разработать софт, позволяющий делать массовые рассылки сообщений в Viber и WhatsApp.
Если есть такой софт у вас сколько будет стоить ?

НейросетиРазработка программРассылка сообщенийСоздание баз данных
день назад
Сергей
 
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