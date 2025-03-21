Требуется разработка программы для автоматизированного бронирования талонов на услугу подачи гражданства РФ. Программа должна работать с сайтом gu.spb.ru и обеспечивать надежную автоматизацию процесса.
Нужно разработать софт, позволяющий делать массовые рассылки сообщений
Нужно разработать софт, позволяющий делать массовые рассылки сообщений в Viber и WhatsApp.
Если есть такой софт у вас сколько будет стоить ?
Заявки фрилансеров
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