Стенография

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт1 заявка19 просмотров

Здравствуйте, нужен специалист по стенографии с умением использование таких программ как OpenStego, или возможно даже новые лучшие на 2025 год программы. Прошу пожалуйста оставлять заявку если вы уверены в своих умениях.

.NETWindowsНаписание скриптовРазработка программУстановка скриптов
4 дня назад
Наталья
 
28 лет
2 месяца в сервисе
Была
4 дня назад

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Максим
 
18 лет
2 дня в сервисе
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2 дня назад