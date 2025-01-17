Необходимо создать простой пример работы фоново-го сервиса на Delphi 12.3 для Android 15. Реализовать управление сервисом с главного окна: кнопка 'старт сервис' для запуска, функции Bind и Unbind Service для подключения и отключения, а также Stop Service для остановки. Сервис должен продолжать работать при закрытии приложения и запускаться по нажатию на сообщение 'tap to open app'.