LunarFyler575

Привет я Ернур, начинающий программист, живу в казахстане, учусь на программиста в колледже уже 3 курс.

Хочу попробовать научиться здесь многому и стать опытным программистом, Как и все тут работающие.

Я работаю на таких программах как, Visual studio начинающий(в смысле знаю Windows Forms, C#, и немного C++),

В Sublime text'e попробовал создать сайт, похожей на домашнюю страницу, язык программирования HTML.

Это все что я могу. Обращайтесь если нужно.