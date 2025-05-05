Autohotkey, простой скрипт

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  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок29 просмотров

нужно внести исправления в простой скрипт autohotkey.
autohotkey - программа для внесения изменения в логику ввода текста с клавиатуры

Сразу оставляйте телеграм для связи

Написание скриптов
10 дней назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

Deamstesy
Владимир 
24 года
2 года в сервисе
Был
день назад
10 дней назад
$6
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Deamstesy
Владимир 
24 года
2 года в сервисе
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