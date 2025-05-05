Требуется разработать рабочий календарь с возможностью выбора графика смен и редактирования смен без сбоя графика. Календарь должен учитывать выполненную работу с оплатой, предлагать два вида заработка в день и предоставлять месячный отчёт по заработку.
Autohotkey, простой скрипт
нужно внести исправления в простой скрипт autohotkey.
autohotkey - программа для внесения изменения в логику ввода текста с клавиатуры
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