Рабочий календарь

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Открыт7 заявок31 просмотр

Нужен календарь с возможностью выбора графика смен и возможностью редактировать смены не сбивая график, добавить учёт выполненной работы с оплатой, 2 вида заработка в день и месячный отчёт по заработку

Android
11 дней назад
Гость
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Заявки фрилансеров

Георгий
 
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