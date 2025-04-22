Задача: Создать автоматизированное приложение для калькуляции затрат на растениеводство для крестьянско-фермерских хозяйств с простым UI и функционалом для добавления и отображения затрат. Программа должна работать на Python с использованием SQLite для хранения данных. Функциональные требования: Главный экран: На пустом экране написано "Добавьте затраты вашего хозяйства". После нажатия на плюс появляется форма с полями: "Вид затрат", "Месяц", "Год", "Сумма затрат" и "Комментарий". После ввода данных и нажатия кнопки "Добавить", затраты должны отображаться на экране в виде карточки с указанными данными. Каждая карточка должна отображать информацию о затратах (вид, месяц, год, сумма и комментарий). Карточки должны располагаться в три ряда по три карточки (если затрат больше 6, то добавляется второй ряд). Меню: Слева должно быть выдвигающееся меню. В меню должна быть вкладка для выбора года. После выбора года можно выбрать месяц и просмотреть все затраты за выбранный месяц или год. Отчеты: Пользователь должен иметь возможность скачивать отчет о затратах за месяц или год в формате Excel. База данных: Использовать SQLite для хранения данных о затратах. Таблица должна содержать поля: "Вид затрат", "Месяц", "Год", "Сумма затрат", "Комментарий". Дизайн: Минимальный UI с базовыми элементами: поля ввода, кнопки, карточки для отображения затрат, выдвигающееся меню. UI должен быть красивым, но простым, с возможностью улучшения дизайна в будущем (после получения макета из Figma). Для разработки UI использовать библиотеку Tkinter, PyQt или любую другую подходящую для простого, но красивого дизайна. Технические требования: Программа должна быть написана на Python. Для работы с данными использовать SQLite. Для генерации отчетов использовать библиотеку, которая позволяет экспортировать данные в Excel (например, pandas).