Требуется разработка бота для игры World of Warcraft с функциями автологина на аккаунт и взаимодействия с аукционом. Бот должен автоматически выставлять и продавать товары, мониторить цены, а также иметь анти-бот защиту. При отключении от сервера он должен продолжать работу. В фокусе внимания должно быть около 40 позиций.
Софт Wow Sirus.
Куплю кастомную разработку софта для WoW Sirus. Нужен софт для таких классов как (Армс Воин/Ферал Друид - PvP). Авторотация,автозацеп за спину,автокик, авто оверы в каст и прочее.
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