Розробити додаток на Kotlin.



Це опис додатку:

Towers — это азартная игра, где игрок поднимается по башне, открывая ячейки на каждом уровне. Задача — выбирать безопасные ячейки и подниматься как можно выше. Чем выше уровень, тем больше выигрыш, но риск также возрастает. Игрок сам решает, когда остановиться и забрать выигрыш или продолжить рисковать. В игре есть ежедневный бонус, который позволяет получать монеты каждый день для новых попыток. Есть история последних 25 ставок для просмотра статистики.