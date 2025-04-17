Требуется разработка игры в Unity за 1.5-2 месяца. Полная концепция и детали проекта будут предоставлены в личной переписке. Ожидается качественное выполнение задания в оговоренные сроки.
Котлин мультиплатформ
Розробити додаток на Kotlin.
Це опис додатку:
Towers — это азартная игра, где игрок поднимается по башне, открывая ячейки на каждом уровне. Задача — выбирать безопасные ячейки и подниматься как можно выше. Чем выше уровень, тем больше выигрыш, но риск также возрастает. Игрок сам решает, когда остановиться и забрать выигрыш или продолжить рисковать. В игре есть ежедневный бонус, который позволяет получать монеты каждый день для новых попыток. Есть история последних 25 ставок для просмотра статистики.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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