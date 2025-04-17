Котлин мультиплатформ

$475
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки8 просмотров

Розробити додаток на Kotlin.

Це опис додатку:
Towers — это азартная игра, где игрок поднимается по башне, открывая ячейки на каждом уровне. Задача — выбирать безопасные ячейки и подниматься как можно выше. Чем выше уровень, тем больше выигрыш, но риск также возрастает. Игрок сам решает, когда остановиться и забрать выигрыш или продолжить рисковать. В игре есть ежедневный бонус, который позволяет получать монеты каждый день для новых попыток. Есть история последних 25 ставок для просмотра статистики.

KotlinРазработка игр
17 дней назад
guest_1744802911893
17 дней в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

sousa
Борис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 дней назад
$475
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прекрасный заказчик. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sousa
Борис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
17 дней назад