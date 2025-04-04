Требуется реализовать дополнительный функционал для онлайн-банка с использованием C# (WPF) и JAVA. В проекте также будет задействована база данных. Подробности будут предоставлены на этапе обсуждения.
Разработка фильтрующего драйвера
Нужно разработать фильтрующий драйвер для usb мыши в Windows. Его задача - модифицировать данные о мыши при их наличии из другого скрипта по IOCTL, для отправки в основной драйвер.
Заявки фрилансеров
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