Разработка фильтрующего драйвера

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Нужно разработать фильтрующий драйвер для usb мыши в Windows. Его задача - модифицировать данные о мыши при их наличии из другого скрипта по IOCTL, для отправки в основной драйвер.

C++Windows
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