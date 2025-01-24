Разработка расширения контроля прав

Требуется создать прикладное ПО на Python для интеллектуального контроля химического состава воды в системах водоподготовки. Необходимо разработать базу данных для хранения параметров с датчиков, реализовать графический интерфейс с отображением параметров воды на графиках и возможность задавать эталонные параметры. Система должна корректировать состав воды и сигнализировать о критических нарушениях.