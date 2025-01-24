Разработка расширения контроля прав

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт3 заявки304 просмотра

Необходимо разработать аналогичное расширение

https://infostart.ru/marketplace/1444643/#slide-to-files

25 дней назад
Гость
25 дней в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
23 дня назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
48 отзывов
25 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-1)
25 дней назад