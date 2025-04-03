Требуется разработка торгового робота на основе ИИ

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт6 заявок145 просмотров

Требуется разработка торгового робота на основе искусственного интеллекта. Нужно чтобы торговый робот обучался на исторических данных, исходя из заложенного алгоритма и далее принимал решение на основе полученных данных на истории.

Буду работать только со специалистами, у которых есть подтвержденные кейсы по разработке роботов на основе ИИ

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