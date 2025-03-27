Разработка схемы в Proteuse

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  1. Необходимо создать схему в протеусе. Умножение в прямом коде

  2. Используются 4 бита для множимого и 4 бита для множителя. Далее множитель и множимое подключаются к входному регистру. Далее к сумматору и к сдвиговому регистру. На выходе 8 бит

  3. Если вы знаете как это правильнее сделать будет скпер

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