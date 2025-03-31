Завершить плагин - Поиск по картинке

$100
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Закрыт3 заявки141 просмотр

Завершить плагин, который добавляет в браузер кнопку поиска по изображению (иконка фотоаппарата). Чтобы пользователь мог загрузить изображение, выделить на нём нужную область, и получить список товаров с сайта на CMS OpenCart, визуально похожих на выделенный фрагмент.

Серверная, т.е. основная часть проекта уже готова. Также отправлю в ТЗ в ЛС.

OpencartНастройка плагиновРазработка плагиновРазработка программСоздание веб-приложений
месяц назад
guest_1740401539179
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