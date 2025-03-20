Ищется опытный UX/UI-дизайнер для создания интерфейса цифровой платформы в агросекторе. Задачи включают разработку пользовательских сценариев, создание прототипов и адаптивных версий. Требуется опыт от 3 лет, уверенное владение Figma и Adobe, а также готовность работать в офисе в Ростове-на-Дону. Портфолио и желаемая оплата обязательны.
Интерактивная подсветка для батута
Доброго времени суток.
Помогите с определением стоимости такого проекта?
Возможно есть ли желающие выполнить?
Описание проекта:
Необходимо разработать интерактивную систему подсветки для батута размером 3 × 4 метра. Система должна реагировать на прыжки пользователей, фиксировать их местоположение с помощью ультразвуковых датчиков и управлять подсветкой светодиодной ленты, создавая различные визуальные эффекты.
Основные требования
1. Функционал системы
1. Определение зоны прыжка:
• Батут разделён на 12 зон (3 зоны по ширине и 4 по длине).
• Каждая зона активирует соответствующую часть подсветки при прыжке.
2. Реактивная подсветка:
• Реализация визуальных эффектов в зависимости от местоположения и интенсивности прыжка.
• Подсветка может реагировать как на одиночные прыжки, так и на несколько одновременно.
3. Визуальные эффекты:
• Волна света от зоны прыжка.
• Радуга — плавное переливание цветов.
• Мигающая подсветка в активных зонах.
• Возможность расширения списка эффектов.
2. Аппаратная часть
1. Ультразвуковые датчики:
• 12 датчиков (например, HC-SR04), размещённых по периметру и в углах батута.
• Точность фиксации зоны прыжка.
2. Адресная светодиодная лента:
• Тип: WS2812B или аналог (15 м).
• Управление каждым светодиодом отдельно.
3. Контроллер:
• Arduino Mega 2560 (или согласованный аналог).
4. Источник питания:
• Для светодиодной ленты: блок питания на 5V, 30A.
• Для контроллера: отдельный блок питания (5V, 2A).
5. Дополнительно:
• Кабели, разъёмы, крепления, резисторы и конденсаторы для стабилизации работы системы.
Технические требования
1. Программное обеспечение:
• Код должен быть написан на C/C++ с использованием Arduino IDE.
• Чтение данных с 12 ультразвуковых датчиков для определения зоны прыжка.
• Управление подсветкой через библиотеку FastLED или аналог.
• Возможность простого добавления новых визуальных эффектов.
• Код должен быть структурированным, с комментариями и инструкцией по настройке.
2. Логика работы:
• Каждая зона привязана к определённому сегменту светодиодной ленты.
• Прыжок в зоне активирует подсветку соответствующего сегмента.
• Если активны несколько зон, эффекты накладываются друг на друга.
3. Эффекты:
• Минимум 3 эффекта (волна света, радуга, мигание зоны).
• Возможность выбора эффекта через код (или кнопки/переключатели, если потребуется).
4. Энергопотребление и защита:
• Стабильная работа при максимальной нагрузке.
• Наличие конденсаторов и резисторов для защиты светодиодной ленты и датчиков.
Этапы реализации
1. Проектирование:
• Согласование схемы подключения всех компонентов.
• Определение точек крепления датчиков и светодиодной ленты.
2. Разработка ПО:
• Программирование логики обработки данных с датчиков.
• Реализация алгоритмов визуальных эффектов.
• Тестирование работы датчиков и светодиодной ленты.
3. Сборка и тестирование системы:
• Подключение всех компонентов.
• Тестирование на стенде.
• Проверка всех режимов подсветки и логики работы.
4. Документация:
• Полная схема подключения.
• Инструкция по настройке и эксплуатации.
• Код с комментариями.
Дополнительные пожелания
1. В будущем возможность добавить Bluetooth-модуль для управления через приложение на смартфоне.
2. Возможность изменения конфигурации зон (например, переход от 12 зон к 16).
Ожидаемый результат
1. Полностью собранная и протестированная система (возможно, в формате прототипа).
2. Программный код с комментариями и инструкцией.
3. Схема подключения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО6 заявокЗакрыт8 дней назад
- $100
Требуется разработать мини-приложение для автоматизации выставления счетов арендаторам за электроэнергию. Приложение должно обрабатывать данные по арендаторам и расчетам, формировать итоговые таблицы в Excel и сохранять файлы в формате PDF. Срок выполнения 5-7 дней.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт8 дней назад
Требуется разработка торгового робота на Python, использующего искусственный интеллект. Робот должен обучаться на исторических данных и принимать решения на основе алгоритма. Рассматриваются специалисты с подтвержденными кейсами по разработке ИИ-роботов.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт25 дней назад
Требуется разработка программно-аппаратного комплекса управления насосом. ПО должно обеспечивать работу насоса в различных режимах, включая установку объема и поддержание давления. Реализовать запись лог файлов, архивирование и построение графиков. Предусмотреть сервисные режимы для пользователя и обслуживания, а также возможность конфигурирования системы с различными датчиками и исполнительным оборудованием.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 дней назад
Требуется создать торгового бота для платформы МТ4 на языке MQL4, использующего индикаторы Стохастик и МА. Бот должен включать настройки для Take Profit, Stop Loss, трейлинг и время торговли. Также необходима небольшая информационная панель. Подробное ТЗ будет предоставлено.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт25 дней назад
Требуется разработка смарт-контракта для блокчейнов BTC и Tron. Проект будет реализован поэтапно: сначала создается контракт для одного блокчейна, затем для другого. Обязателен опыт разработки смарт-контрактов. Подробное Техническое Задание будет предоставлено в личной переписке.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт25 дней назад
- $1000
Разработать бота для браузерной игры Джаггернаут. Бот должен выполнять функции боя с мобами, крафта, сбора ресурсов и рыбалки. Язык программирования не важен, важна точность и бесперебойная работа. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт13 дней назад
Необходимо разработать макросы на VBA для таблицы со статистическими данными, которые будут автоматически создавать графики, используя метод наименьших квадратов. Функционал должен включать обработку данных и визуализацию результатов.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 дней назад
Требуется разработка торгового робота для криптобиржи Bybit, использующего индикаторы Стохастик и МА. Включает настройки ТП, СЛ, трейлинг и время торговли. Бот должен поддерживать фьючерсы и отправлять уведомления в Telegram о сделках. Техническое задание будет предоставлено в личных сообщениях.Прикладное ПО11 заявокЗакрыт25 дней назад
- $150
Требуется разработка бота для игры WoW Sirus, который будет работать с аукционом. Бот должен самостоятельно скупать и продавать товары по заданным ценам, минимально нагружая систему. Поддержка работы как на обычном ПК, так и через облачные сервисы с возможностью запуска нескольких окон. Функционал может быть изменен в процессе обсуждения.Прикладное ПО2 заявкиЗакрытмесяц назад