Интерактивная подсветка для батута

Доброго времени суток.

Помогите с определением стоимости такого проекта?

Возможно есть ли желающие выполнить?

Описание проекта:

Необходимо разработать интерактивную систему подсветки для батута размером 3 × 4 метра. Система должна реагировать на прыжки пользователей, фиксировать их местоположение с помощью ультразвуковых датчиков и управлять подсветкой светодиодной ленты, создавая различные визуальные эффекты.

Основные требования

1. Функционал системы

1. Определение зоны прыжка:

• Батут разделён на 12 зон (3 зоны по ширине и 4 по длине).

• Каждая зона активирует соответствующую часть подсветки при прыжке.

2. Реактивная подсветка:

• Реализация визуальных эффектов в зависимости от местоположения и интенсивности прыжка.

• Подсветка может реагировать как на одиночные прыжки, так и на несколько одновременно.

3. Визуальные эффекты:

• Волна света от зоны прыжка.

• Радуга — плавное переливание цветов.

• Мигающая подсветка в активных зонах.

• Возможность расширения списка эффектов.

2. Аппаратная часть

1. Ультразвуковые датчики:

• 12 датчиков (например, HC-SR04), размещённых по периметру и в углах батута.

• Точность фиксации зоны прыжка.

2. Адресная светодиодная лента:

• Тип: WS2812B или аналог (15 м).

• Управление каждым светодиодом отдельно.

3. Контроллер:

• Arduino Mega 2560 (или согласованный аналог).

4. Источник питания:

• Для светодиодной ленты: блок питания на 5V, 30A.

• Для контроллера: отдельный блок питания (5V, 2A).

5. Дополнительно:

• Кабели, разъёмы, крепления, резисторы и конденсаторы для стабилизации работы системы.

Технические требования

1. Программное обеспечение:

• Код должен быть написан на C/C++ с использованием Arduino IDE.

• Чтение данных с 12 ультразвуковых датчиков для определения зоны прыжка.

• Управление подсветкой через библиотеку FastLED или аналог.

• Возможность простого добавления новых визуальных эффектов.

• Код должен быть структурированным, с комментариями и инструкцией по настройке.

2. Логика работы:

• Каждая зона привязана к определённому сегменту светодиодной ленты.

• Прыжок в зоне активирует подсветку соответствующего сегмента.

• Если активны несколько зон, эффекты накладываются друг на друга.

3. Эффекты:

• Минимум 3 эффекта (волна света, радуга, мигание зоны).

• Возможность выбора эффекта через код (или кнопки/переключатели, если потребуется).

4. Энергопотребление и защита:

• Стабильная работа при максимальной нагрузке.

• Наличие конденсаторов и резисторов для защиты светодиодной ленты и датчиков.

Этапы реализации

1. Проектирование:

• Согласование схемы подключения всех компонентов.

• Определение точек крепления датчиков и светодиодной ленты.

2. Разработка ПО:

• Программирование логики обработки данных с датчиков.

• Реализация алгоритмов визуальных эффектов.

• Тестирование работы датчиков и светодиодной ленты.

3. Сборка и тестирование системы:

• Подключение всех компонентов.

• Тестирование на стенде.

• Проверка всех режимов подсветки и логики работы.

4. Документация:

• Полная схема подключения.

• Инструкция по настройке и эксплуатации.

• Код с комментариями.

Дополнительные пожелания

1. В будущем возможность добавить Bluetooth-модуль для управления через приложение на смартфоне.

2. Возможность изменения конфигурации зон (например, переход от 12 зон к 16).

Ожидаемый результат

1. Полностью собранная и протестированная система (возможно, в формате прототипа).

2. Программный код с комментариями и инструкцией.

3. Схема подключения