Требуется разработать интерактивную систему подсветки для батута размером 3 × 4 метра. Система должна фиксировать прыжки с помощью ультразвуковых датчиков и управлять подсветкой светодиодов, создавая различные визуальные эффекты. Ожидается программирование на C/C++ с использованием Arduino IDE, а также создание структуры кода и документации. В будущем возможна интеграция Bluetooth для управления через приложение.
Услуги программирования на C
Почему программирование на C остается актуальным
Программирование на языке C остается одной из самых востребованных услуг в мире разработки программного обеспечения. Несмотря на появление более современных языков, таких как Python или JavaScript, C сохраняет свою популярность благодаря своей эффективности и универсальности. Язык C широко применяется в системном программировании, разработке встроенных систем и даже в игровой индустрии. Важность C заключается в его способности обеспечивать низкоуровневый доступ к памяти и высокую производительность, что делает его незаменимым в проектах, требующих максимальной оптимизации.
Как задачи заказчика решаются с помощью языка C
Язык программирования C способен решить множество задач, которые критичны для успешного выполнения проектов. Первое преимущество C — это его скорость. Благодаря минимальному времени исполнения и возможности работы с аппаратным обеспечением напрямую, C идеально подходит для создания высокопроизводительных приложений. Вторая задача, которую решает C — это стабильность работы программ. Язык обеспечивает надежное управление памятью, что снижает риск ошибок и увеличивает надежность программного обеспечения. Наконец, C предоставляет широкий спектр библиотек и инструментов, что позволяет разрабатывать комплексные и функциональные приложения.
Примеры успешного применения языка C
Язык C применяется во множестве отраслей, подтверждая свою универсальность и эффективность. Например, операционные системы, такие как UNIX и Linux, были написаны на C, что подчеркивает его важность в системном программировании. Встроенные системы, например, микроконтроллеры, также широко используют C, так как язык позволяет создавать компактный и быстрый код. В игровой индустрии, особенно в разработке графических движков, C обеспечивает высокую производительность и контроль над ресурсами, что критично при создании игр с высоким уровнем графики.
Заключение: выберите язык C для своих проектов
Язык программирования C — это мощный инструмент, который решает множество задач заказчиков, от разработки стабильных и высокопроизводительных приложений до создания сложных встроенных систем. Используйте его преимущества, чтобы повысить эффективность и надежность вашего программного обеспечения. Не упустите шанс улучшить качество ваших проектов — закажите услуги опытного программиста на C уже сегодня и оцените все преимущества этого легендарного языка.
Частые вопросы
Стоимость разработки программы на C зависит от сложности проекта, требуемого функционала и объема работы. В среднем, цена может варьироваться от 500 USD до 5000 USD. На платформе Weblancer вы можете найти специалистов, которые предложат конкурентоспособные цены на ваши проекты.
Сроки разработки зависят от сложности и объема вашего проекта. Простые программы могут быть готовы в течение нескольких дней, в то время как более сложные проекты могут занять несколько недель или месяцев. На Weblancer вы можете обсудить сроки выполнения с потенциальными исполнителями и выбрать подходящего специалиста.
Для поиска опытного программиста на C, вы можете воспользоваться платформами фриланса, такими как Weblancer. Здесь вы можете просмотреть портфолио программистов, ознакомиться с отзывами предыдущих клиентов и выбрать специалиста, который соответствует вашим требованиям по опыту и стоимости услуг.
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт18 дней назад
- $1000
Необхідно розробити прошивку для контролера на STM32H7, яка оброблятиме дані з 19 дискретних датчиків, керуватиме 12 релейними виходами за заданим алгоритмом та серводвигуном (STEP/DIR). Підключення до PLC-панелі через RS232 (Modbus RTU). Можлива доопрацювання існуючого коду або написання з нуля.Прикладное ПО1 заявкаЗакрытмесяц назад
Требуется разработка прошивки для терминала, реализующего систему топливных карт. Техническое задание прикреплено. Архитектура общения с сервисами обсуждаема. Ожидается создание функционала, соответствующего требованиям заказчика.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $15
Виконати лабораторну роботу з проєктування та аналізу алгоритмів для вирішення NP-складних задач. Код необхідно написати на мові C з коментарями українською мовою. Варіант 16.Лабораторные работы2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $15
Необхідно виконати лабораторну роботу на мові C, що включає проєктування і аналіз алгоритмів для вирішення NP-складних задач. Варіант 16. Необхідно також додати коментарі українською мовою.Лабораторные работы1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $15
Необхідно виконати лабораторну роботу з проєктування структур даних на мові C. Робота повинна включати коментарі українською мовою. Варіант 16.Лабораторные работынет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $15
Необхідно виконати лабораторну роботу на мові C, в якій код повинен містити коментарі українською мовою. Завдання - варіант 16, що передбачає проектування структур даних.Закрыт4 месяца назад
- $15
Необхідно виконати лабораторну роботу на мові C, включаючи коментарі українською мовою. Задача пов'язана з алгоритмами: неінформативний, інформативний та локальний пошук. Варіант 16.Закрыт4 месяца назад
- $15
Виконати лабораторну роботу на мові C, присвячену проектуванню та аналізу алгоритмів зовнішнього сортування. Код повинен містити коментарі українською мовою. Варіант 16.Закрыт4 месяца назад
- $30
Необходимо создать игру Тетрис на языке C с использованием библиотеки SDL. Проект должен включать главное меню для запуска игры и отображения лучших результатов. Графические и аудиоматериалы можно взять из интернета или разработать альтернативу. Желательно разделить код на несколько файлов для удобства.Разработка игр4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $20
Требуется опытный администратор Linux для переноса наборов библиотек с apt на собственный сервер. Имеется команда для установки: apt-get install libconfig-dev pkg-config libck-dev libvpx-dev build-essential libtool autotools-dev automake checkinstall check git yasm libsodium23 libsodium-dev. Опыт работы с языком C будет преимуществом.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется опытный Си-программист для добавления функциональности в серверное приложение мессенджера Prival, работающего на Линукс. Предполагается длительное сотрудничество. Ориентировочная стоимость работ составляет 150 - 250 К. Связь возможна через почту или мессенджеры QTox и Prival. Оплата любым удобным способом.CПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
- $100
Ищется опытный специалист в C/C++ для задачи по компиляции dll. Проект связан с разработкой прикладного ПО. Необходимы навыки работы с компиляторами и библиотеками.CC++Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Создайте простое банковское приложение на языке С, реализующее базу данных в виде linked list. Программа должна сохранять, восстанавливать, извлекать, добавлять, удалять и обновлять данные учетной записи. Подробности обсудим в личных сообщениях.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $150
Необходимо разработать DLL на C/C++ для работы с вебсокетами. Все исходные материалы предоставлены. Требуется внести изменения в несколько строк кода и адаптировать логику. Работа небольшая, подходит для программистов с опытом в C/C++ и вебсокетах.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Необхідно реалізувати базову бібліотеку для передачі повідомлень між потоками в процесі на C, використовуючи POSIX API. Реалізуйте функції thread_init, thread_make, thread_term, thread_myid, thread_send, thread_mcast, thread_receive та thread_gather. Код буде перевірятися автоматизованими тестами. Термін виконання - вечір неділі.Лабораторные работы2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Требуется перенести десктоп-приложение с Delphi 5 на Python или C. Необходимо изменить дизайн и внести улучшения в функционал программы. Ожидается качественная реализация и внимание к деталям.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $25
Требуется выполнить лабораторную работу по предмету 'Структуры и алгоритмы обработки данных'. Используя метод поиска в глубину, необходимо найти все вершины, достижимые из заданной, с вводом начальной вершины с клавиатуры. Граф задан в текстовом файле матрицей смежности. Реализация должна быть на языке C/C++, с использованием нерекурсивного варианта алгоритма.Лабораторные работы4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $150
Ищется специалист по Nodejs для компиляции библиотеки на C/C++ для использования в node_modules, а также Python-эксперт для установки этой библиотеки на Debian. Необходимы навыки работы с данными технологиями.Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
- $300
Требуется реализовать выравнивание перспективы в видеопотоке с камеры Raspberry Pi Camera V3. На выходе необходимо получить поток 1920x1080 при 20 fps и задержке не более 200 ms. Возможна оптимизация кода на Python/ OpenCV или перенос на Jetson Nano, также возможно написание на C/C++ или Rust.Прикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад