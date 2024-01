Создание видео самого разного формата: от монтажа до 2D/3D моушн дизайна + гибридные варианты Большой объём работ. Продолжительность видео в основном 6, 8, 15, 30 секунд. Основные требования: Опыт работы c adobe Photoshop Опыт работы c adobe After Effects ...