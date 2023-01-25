Всем привет дорогие фрилансеры. Нужно сделать 3D модель персонажа: Персонаж человекоподный канабисс, будет использоваться в 3D игре. [b]Требования к модельки:[/b] 1. Моделька должна быть со скелетом, чтобы в дальнейшем ее можно было анимировать 2. Концепт можно посмотреть в приложении файлы ...