Ищем создателя UI на Unity Нужно сверстать готовые экраны для мобильном приложении в Figma около 56. Экраны уже отрисованны Требования к кандидату: -Опыт работы ...
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- Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Потрібно створити два абослютно різні рівні в UE5 Перший рівень: 2д персонаж з анімаціями механіка руху та стрибків 2д локація елементи по типу рухомих платформ, дверей, драбин і тд Ключ до наступного рівня Вороги ...Unreal Engine3D-графиканет заявокЗакрыт3 месяца назад
Разработка 3D моделей Электропоезда (вагоны 4 типов) и всех его систем, включая электрику и электронику под движок Unreal Engine/ Unity 3D (High/Low-poly, развёртка, текстурирование, LOD’ы)3D-графика6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Создание видео самого разного формата: от монтажа до 2D/3D моушн дизайна + гибридные варианты Большой объём работ. Продолжительность видео в основном 6, 8, 15, 30 секунд. Основные требования: Опыт работы c adobe Photoshop Опыт работы c adobe After Effects ...PowerPointIllustratorUnreal EnginePhotoshopAfter EffectsВидеомонтаж4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Требуется создать сцену - шаблон на unity/unreal engine: где будут кнопками, как на примере реализованы следующие функции: Линейка для измерения объекта между двумя любыми точками, Перемещение источника света двигая его мышкой, Кнопка позволяющая отключать текстуру Кнопка создающая сечения, пример выполнения: http://nomads-asia.ru/3D-Models/Tuva/OK_15.09.202_DM_1/full.htmlUnityUnreal EngineВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
Есть 3d персонаж, сделать для него презентационную карточку в Unreal Engine 5.3D-графика2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Текстурирование, рендеринг Посадки, композит с отснятым видео.Unreal EngineАрхитектура зданий2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Есть blueprint для UE5. Нужно добавить функционал.3D-графиканет заявокЗакрытгод назад
Для успешного завершения проекта нам нужен человек, который поможет настроить мультиплеер и запустить проект на выделенном сервере. Проект на Unreal Engine 5Unreal EngineЗакрытгод назад
Добрый день, нужен человек, который может сделать анимацию роботу и персонажам, список анимаций предоставляем. Проект на Unreal Engine 5Unreal Engine3D-графика4 заявкиЗакрытгод назад
Нужна презентация про игровой движок Unreal Engine, как разрабатывался, история создания, интересные факты и т. д. Презентация должна быть не менее 20 слайдов. Слайды должны быть красивыми и качественными. СпасибоUnreal EngineПрезентации23 заявкиЗакрытгод назад
Ищу специалиста по игровому движку Unreal Engine 4, для постоянных задач и консультаций.Unreal EngineПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо создать Ragdoll мод для ремастера игры GTA San Andreas. Игра сделана на движке Unreal Engine 4.Unreal EngineРазработка игр2 заявкиЗакрытгод назад
Пожалуйста ответьте после прочтения) [b]Сколько это ...Unreal EngineMVPРазработка игр4 заявкиЗакрытгод назад
Всем привет дорогие фрилансеры. Нужно сделать 3D модель персонажа: Персонаж человекоподный канабисс, будет использоваться в 3D игре. [b]Требования к модельки:[/b] 1. Моделька должна быть со скелетом, чтобы в дальнейшем ее можно было анимировать 2. Концепт можно посмотреть в приложении файлы ...3D-графика12 заявокЗакрытгод назад
Привет. Задача: Проконсультировать человека в вопросах реализации системы кастомизации. Хотим реализовать морфинг (от худого до жирного) и динамичный normal map для прорисовки мышц, учитывая ньансы одежды и т.д Требуется человек, который составит последовательность выполнения всех этапов. От ...Unreal EngineЗакрытгод назад
Нужно написать плагин для Unreal Engine который будет импортить-експортить информацию ассетов находящихся в группе.Unreal EngineЗакрытгод назад
Минимум 1.5 года опыта на позиции Unity разработчикаПрактический опыт программирования на C#Понимание шаблонов программирования, принципов ООП и SOLIDОпыт создания UIОпыт работы со Spine анимациейUnityUnreal EngineРазработка игр2 заявкиЗакрытгод назад
Примите мои извинения за ошибки перевода в описании вакансии "DONE" маркетинговое агентство, специализирующееся на проектах жилой недвижимости в Тел Авивский район. Мы ищем 3D-художников (аниматоры, кадры, 3D-моделлер и окружение) для создания 3D-видеоанимации (60 секунд) реалистичной архитектурной визуализации ...3ds MaxUnreal Engine3D-графика5 заявокЗакрытгод назад
Создать модель экстерьера и интерьера для Unreal Engine с текстурам и материалами Что нужно именно нужно: Крыша, стены, пол, потолки, окна, лестница, встроенная мебель Что не требуется: Мелкие объекты, диваны, столы, стулья, светильники Результат: Оригинальная сцена с источниками (очень желательно blender) fbx Asset ...Unreal Engine3D-графика9 заявокЗакрытгод назад