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  • Два рівня Unreal Engine 5 Level Design

    Потрібно створити два абослютно різні рівні в UE5 Перший рівень: 2д персонаж з анімаціями механіка руху та стрибків 2д локація елементи по типу рухомих платформ, дверей, драбин і тд Ключ до наступного рівня Вороги ...

    Unreal Engine
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Производство видео широкого профиля

    Создание видео самого разного формата: от монтажа до 2D/3D моушн дизайна + гибридные варианты Большой объём работ. Продолжительность видео в основном 6, 8, 15, 30 секунд. Основные требования: Опыт работы c adobe Photoshop Опыт работы c adobe After Effects ...

    PowerPointIllustratorUnreal EnginePhotoshopAfter Effects
    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Разработка сцены-шаблона на unity/unreal engine

    Требуется создать сцену - шаблон на unity/unreal engine: где будут кнопками, как на примере реализованы следующие функции: Линейка для измерения объекта между двумя любыми точками, Перемещение источника света двигая его мышкой, Кнопка позволяющая отключать текстуру Кнопка создающая сечения, пример выполнения: http://nomads-asia.ru/3D-Models/Tuva/OK_15.09.202_DM_1/full.html

    UnityUnreal Engine
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Настроить мультиплеер

    Для успешного завершения проекта нам нужен человек, который поможет настроить мультиплеер и запустить проект на выделенном сервере. Проект на Unreal Engine 5

    Unreal Engine
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Анимации для робота

    Добрый день, нужен человек, который может сделать анимацию роботу и персонажам, список анимаций предоставляем. Проект на Unreal Engine 5

    Unreal Engine
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Нужна презентация

    Нужна презентация про игровой движок Unreal Engine, как разрабатывался, история создания, интересные факты и т. д. Презентация должна быть не менее 20 слайдов. Слайды должны быть красивыми и качественными. Спасибо

    Unreal Engine
    Презентации23 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сделать 3D модель персонажа

    Всем привет дорогие фрилансеры. Нужно сделать 3D модель персонажа: Персонаж человекоподный канабисс, будет использоваться в 3D игре. [b]Требования к модельки:[/b] 1. Моделька должна быть со скелетом, чтобы в дальнейшем ее можно было анимировать 2. Концепт можно посмотреть в приложении файлы ...

    Unreal Engine3D-модель
    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Unreal Engine. Кастомизация персонажа

    Привет. Задача: Проконсультировать человека в вопросах реализации системы кастомизации. Хотим реализовать морфинг (от худого до жирного) и динамичный normal map для прорисовки мышц, учитывая ньансы одежды и т.д Требуется человек, который составит последовательность выполнения всех этапов. От ...

    Unreal Engine
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Import export .group Unreal Engine

    Нужно написать плагин для Unreal Engine который будет импортить-експортить информацию ассетов находящихся в группе.

    Unreal Engine
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Unity/Unreal Engine Engineer

    Минимум 1.5 года опыта на позиции Unity разработчикаПрактический опыт программирования на C#Понимание шаблонов программирования, принципов ООП и SOLIDОпыт создания UIОпыт работы со Spine анимацией

    UnityUnreal Engine
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Producing 3D video animation

    Примите мои извинения за ошибки перевода в описании вакансии "DONE" маркетинговое агентство, специализирующееся на проектах жилой недвижимости в Тел Авивский район. Мы ищем 3D-художников (аниматоры, кадры, 3D-моделлер и окружение) для создания 3D-видеоанимации (60 секунд) реалистичной архитектурной визуализации ...

    3ds MaxUnreal Engine
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создать модель для Unreal Engine

    Создать модель экстерьера и интерьера для Unreal Engine с текстурам и материалами Что нужно именно нужно: Крыша, стены, пол, потолки, окна, лестница, встроенная мебель Что не требуется: Мелкие объекты, диваны, столы, стулья, светильники Результат: Оригинальная сцена с источниками (очень желательно blender) fbx Asset ...

    Unreal Engine
    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    год назад