Разработка игр на заказ - очень востребованная и высокооплачиваемая услуга. Специалист (Gamedev), трудящийся в данной сфере, занимается написанием программного кода, визуализацией и концепцией проекта.

Работа разработчиков игровых проектов, в отличие от обычных программистов, более творческая и интересная. Они оперируют такими понятиями как "персонаж", "здоровье", "инвентарь". Но это не значит, что их профессия простая. Она требует больших и серьезных знаний, и не только в области программирования.

Фриланс разработка игр: необходимые навыки для специалиста

Чтобы окунуться в игровой мир, следует, в первую очередь, быть первоклассным программистом и хорошо знать теорию, которая понадобится для создания сложных алгоритмов и структур данных.

Разработка компьютерных игр во многом завязана на математике. Именно поэтому ее знания также важны для специалиста в данной сфере. При этом, важно проявлять изобретательность в решении нестандартных задач, которые регулярно возникают в процессе работы.

Gamedev должен быть универсальным профессионалом, который умеет работать над анимацией, визуальными эффектами, гейм-дизайном и моделированием. Ему необходимы знания по:

3D редакторам;

основам кодинга;

этапам проектирования игрового процесса;

языкам программирования;

основам разработки для мобильных устройств;

юриспруденции (регистрация патента).

Разработка игр под ключ: типы и платформы

Классификация в геймдев достаточно обширна и часто по-разному интерпретируется специалистами. Традиционно выделяют такие типы:

Action

Аркады

Симуляторы/менеджеры

Стратегии

Приключения

Музыкальные

Ролевые

Логические

Настольные

Текстовые

Фриланс разработка игр также подразумевает разделение на платформы, для которых они создаются. Это могут быть:

ПК;

игровые консоли (приставки);

мобильные устройства;

КПК.

Разработка игр: вакансии, требования

Удаленная работа Gamedev требует ежечасного поиска заказчиков. Вакансии для них предлагаются на множестве сайтов. Но в большинстве случаев там ищут сотрудников для труда в офисе.

Сложности при поиске испытывают и заказчики. Создатели компьютерных игр сегодня не редкость. Однако обращаться в крупную компанию затратно, поиск профессионала на фрилансе отнимает уйму времени.

Теперь подобные трудности не встанут у вас на пути. На интернет сервисе Weblancer ежедневно регистрируются разработчики Flash (Флеш), Java (Ява) игр. Каждый день у нас появляются и те, кому необходимы такие программисты.

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