Фриланс: Разработка игр

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Разработка игр на заказ - очень востребованная и высокооплачиваемая услуга. Специалист (Gamedev), трудящийся в данной сфере, занимается написанием программного кода, визуализацией и концепцией проекта.

Работа разработчиков игровых проектов, в отличие от обычных программистов, более творческая и интересная. Они оперируют такими понятиями как "персонаж", "здоровье", "инвентарь". Но это не значит, что их профессия простая. Она требует больших и серьезных знаний, и не только в области программирования.

Фриланс разработка игр: необходимые навыки для специалиста

Чтобы окунуться в игровой мир, следует, в первую очередь, быть первоклассным программистом и хорошо знать теорию, которая понадобится для создания сложных алгоритмов и структур данных.

Разработка компьютерных игр во многом завязана на математике. Именно поэтому ее знания также важны для специалиста в данной сфере. При этом, важно проявлять изобретательность в решении нестандартных задач, которые регулярно возникают в процессе работы.

Gamedev должен быть универсальным профессионалом, который умеет работать над анимацией, визуальными эффектами, гейм-дизайном и моделированием. Ему необходимы знания по:

  • 3D редакторам;
  • основам кодинга;
  • этапам проектирования игрового процесса;
  • языкам программирования;
  • основам разработки для мобильных устройств;
  • юриспруденции (регистрация патента).

Разработка игр под ключ: типы и платформы

Классификация в геймдев достаточно обширна и часто по-разному интерпретируется специалистами. Традиционно выделяют такие типы:

  • Action
  • Аркады
  • Симуляторы/менеджеры
  • Стратегии
  • Приключения
  • Музыкальные
  • Ролевые
  • Логические
  • Настольные
  • Текстовые

Фриланс разработка игр также подразумевает разделение на платформы, для которых они создаются. Это могут быть:

  • ПК;
  • игровые консоли (приставки);
  • мобильные устройства;
  • КПК.

Разработка игр: вакансии, требования

Удаленная работа Gamedev требует ежечасного поиска заказчиков. Вакансии для них предлагаются на множестве сайтов. Но в большинстве случаев там ищут сотрудников для труда в офисе.

Сложности при поиске испытывают и заказчики. Создатели компьютерных игр сегодня не редкость. Однако обращаться в крупную компанию затратно, поиск профессионала на фрилансе отнимает уйму времени.

Теперь подобные трудности не встанут у вас на пути. На интернет сервисе Weblancer ежедневно регистрируются разработчики Flash (Флеш), Java (Ява) игр. Каждый день у нас появляются и те, кому необходимы такие программисты.

Размещая у нас разработка игр вакансии, вы сможете найти исполнителя за несколько часов. При этом вы не потеряете в качестве, т.к. сможете оценить уровень исполнителя, по отзывам клиентов и примерам уже имеющихся работ. Легко найдут у нас заказчика и те, для кого удаленкастала основной профессией. Поскольку каждый день на бирже Weblancer появляются новые проекты, фрилансеры без труда найдут заказы. Многие игровые программисты уже оценили удобство работы с нами.

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  • Написать игру "Змейка" на С++ для Windows, с использованием ООП

    1. Программа должна быть реализована на С++ с исользованием ООП(Главное условие). 2. Программа должна быть понятно прокомментирована. 3. Результат программы - оконное приложение для Windows 7 и выше.(Примерный вид в файле Game_field.png) ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Открыт
    день назад

  • Бот с искусственным интеллектом для игры CS2

    $1000

    Нужно написание бота искусственным интеллектом для игры CS2 Есть много аккаунтов в steam. Принцип заключается в следующем. На сервере, в игре CS2 бот создает матч игры. В эту игру подключаются наши аккаунты steam. ...

    Разработка игр2 заявки
    Открыт
    день назад

  • 3д рогалик Unrial Engine

    $100

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    Разработка игрнет заявок
    Открыт
    4 дня назад

  • Аккаунт Google с приложением

    $600

    Куплю ваш аккаунт google с приложением, цена договорная. Покупаю именно email и аккаунт разработчика. Нам не нужны персональные данные. Карты и все остальное вы может отвязать. Цена договорная.

    Разработка игр6 заявок
    Открыт
    8 дней назад

  • Создание гонки с видом сверху на SFML c++

    Мне нужна игра про гонки с видом сверху с использованием SFML c++ также нежно чтобы она была написана с использованием ООП( обьектно ориентированное программирование)

    Разработка игр1 заявка
    Открыт
    13 дней назад

  • Разработка мобильной 2d игры

    Ищу С# программиста с опытом работы на Unity. Задача - написать механику и UI игры. Бюджет от 100-200 тыс. руб.

    Разработка игр7 заявок
    Открыт
    14 дней назад

  • Real life Game

    Онлайн гра про реальне життя з можливістю сінглплеєра  без сюжету в мультиплеєр бажано донат

    Разработка игр3 заявки
    Открыт
    15 дней назад

  • Umod Rust добыча ресурсов (дерево, камень)

    $10

    Мне нужно определить что я бю по хрестикам на дереве и по точкам на камне, мне нужно определить что я играю в мини игру и получать либо 0 либо 1 1 - это ...

    Разработка игр3 заявки
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    17 дней назад

  • Создать игру

    Создать игру Угадай мелодию Для активности на корпоратив необходимо создать игру Угадай мелодию. 1) заставка 2) механика первого тура: – таблица (категории/ноты) – при выборе ноты в дальнейшем она становится неактивной – музыку загружать ...

    Разработка игр6 заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Создание карточных и настольных игр

    Создаем проект с карточными и настольными играми. Игры будут как приложениях, таки и в WEB версии. Ищем программистов, которые смогут нам помочь. Проект будет коммерческим, т.е. все должно работать как в подобных, качественных проектах. Игры ...

    Разработка игр10 заявок
    Открыт
    19 дней назад

  • Нужно с нуля создать игру в стиле Онлайн монополии

    $5000

    Нужна помощь с созданием проекта с нуля - онлайн монополия в фирменном стиле компании, визуальный концепт готов, адаптация и материалы полностью на вашей стороне. Нужна поддержка одновременной игры от 2 до 8 человек онлайн.

    Разработка игр14 заявок
    Открыт
    22 дня назад

  • Разработка теста по математике в формате игры

    Требуется разработать тестовый урок по математике для 3-го класса в формате игрового приложения. Ранее разрабатывали такие уроки на платформе GODOT, но выбор платформы не принципиален, главное качество работы и удобство для учителей. Из важного: ...

    Разработка игр7 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • Несколько простых игр

    Несколько простых игр для телефона ,с возможностью проводить турниры по данным играм. По типу : судоку , манджог, слова, дурак и т.д.и не затрагивающие чьи либо авторские права . С последующей загрузкой на GooglePlay ...

    Разработка игр4 заявки
    Открыт
    месяц назад

  • ARMA 3 scripting - SQF Syntax

    Ищу скрипте с опытом для прокта в компютерной игре ARMA 3 Знание SQF Syntax, выполнение поставленной задачи ТЗ Опыт написания скриптов под Arma3 обязателен. Если у вас есть опыт в ...

    Разработка игр1 заявка
    Открыт
    месяц назад