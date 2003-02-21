1. Программа должна быть реализована на С++ с исользованием ООП(Главное условие). 2. Программа должна быть понятно прокомментирована. 3. Результат программы - оконное приложение для Windows 7 и выше.(Примерный вид в файле Game_field.png) ...
Фриланс: Разработка игр
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Разработка игр на заказ - очень востребованная и высокооплачиваемая услуга. Специалист (Gamedev), трудящийся в данной сфере, занимается написанием программного кода, визуализацией и концепцией проекта.
Работа разработчиков игровых проектов, в отличие от обычных программистов, более творческая и интересная. Они оперируют такими понятиями как "персонаж", "здоровье", "инвентарь". Но это не значит, что их профессия простая. Она требует больших и серьезных знаний, и не только в области программирования.
Фриланс разработка игр: необходимые навыки для специалиста
Чтобы окунуться в игровой мир, следует, в первую очередь, быть первоклассным программистом и хорошо знать теорию, которая понадобится для создания сложных алгоритмов и структур данных.
Разработка компьютерных игр во многом завязана на математике. Именно поэтому ее знания также важны для специалиста в данной сфере. При этом, важно проявлять изобретательность в решении нестандартных задач, которые регулярно возникают в процессе работы.
Gamedev должен быть универсальным профессионалом, который умеет работать над анимацией, визуальными эффектами, гейм-дизайном и моделированием. Ему необходимы знания по:
- 3D редакторам;
- основам кодинга;
- этапам проектирования игрового процесса;
- языкам программирования;
- основам разработки для мобильных устройств;
- юриспруденции (регистрация патента).
Разработка игр под ключ: типы и платформы
Классификация в геймдев достаточно обширна и часто по-разному интерпретируется специалистами. Традиционно выделяют такие типы:
- Action
- Аркады
- Симуляторы/менеджеры
- Стратегии
- Приключения
- Музыкальные
- Ролевые
- Логические
- Настольные
- Текстовые
Фриланс разработка игр также подразумевает разделение на платформы, для которых они создаются. Это могут быть:
- ПК;
- игровые консоли (приставки);
- мобильные устройства;
- КПК.
Разработка игр: вакансии, требования
Удаленная работа Gamedev требует ежечасного поиска заказчиков. Вакансии для них предлагаются на множестве сайтов. Но в большинстве случаев там ищут сотрудников для труда в офисе.
Сложности при поиске испытывают и заказчики. Создатели компьютерных игр сегодня не редкость. Однако обращаться в крупную компанию затратно, поиск профессионала на фрилансе отнимает уйму времени.
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