njinex

Виктор njinex

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Разработка, поддержка, проектирование сайтов и ПО

Опыт 10+ лет, в самых разнообразных задачах.

Есть возможность личной встречи, для подписания контрактов, соглашений, в любой стране в Европе.

Языки:

  1. Python

  2. JavaScript

  3. PHP

  4. Ruby

  5. Java

  6. C++, стандарты 11, 14, 17, 20 (кроме модулей)

  7. HTML5

  8. CSS3

Фреймворки:

  1. Django, FastAPI

  2. Express.js

  3. Symfony, Laravel, Yii, Slim, CI

  4. Ruby on Rails

  5. Spring

  6. -

  7. -

  8. Tailwind

ОС:

  1. Debian

  2. Ubuntu

Платежи принимаю на:

  1. USDT TRC20, LTC, BTC

  2. Visa, Mastercard, МИР

  3. ЮМани, Advanced Cash, Revolut

  4. Банковский перевод в Молдавии

  5. Банковский перевод в Европейском Союзе SEPA

#1C++
#2Windows Forms
#3Разработка игр
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#432
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_1703249104646
год в сервисе
Был
год назад
$54
10 баллов
год назад
Написать игру "Змейка" на С++ для Windows, с использованием ООП
C++Windows FormsРазработка игр
Виктор выполнил проект великолепно,! Согласование прошло быстро, чувствовалось понимание сути проекта и потребностей заказчика с его стороны!
Спасибо за проект :)
Ответный отзыв
Системное программирование
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#199
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#917
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#1578
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#2535