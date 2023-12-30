Разработка, поддержка, проектирование сайтов и ПО
Опыт 10+ лет, в самых разнообразных задачах.
Есть возможность личной встречи, для подписания контрактов, соглашений, в любой стране в Европе.
Языки:
Python
JavaScript
PHP
Ruby
Java
C++, стандарты 11, 14, 17, 20 (кроме модулей)
HTML5
CSS3
Фреймворки:
Django, FastAPI
Express.js
Symfony, Laravel, Yii, Slim, CI
Ruby on Rails
Spring
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Tailwind
ОС:
Debian
Ubuntu
Платежи принимаю на:
USDT TRC20, LTC, BTC
Visa, Mastercard, МИР
ЮМани, Advanced Cash, Revolut
Банковский перевод в Молдавии
Банковский перевод в Европейском Союзе SEPA
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#432
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$54
10 баллов
год назад
C++Windows FormsРазработка игр
Виктор выполнил проект великолепно,! Согласование прошло быстро, чувствовалось понимание сути проекта и потребностей заказчика с его стороны!
Ответный отзыв
Спасибо за проект :)
Системное программирование
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#199
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#917
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#1578
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#2535