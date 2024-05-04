Большой опыт работы в Unity, с C#, мобильной и ПК разработкой, есть навыки вёрстки из Figma в Unity
Опыт работы в сфере 4+ года, публикую игры собственной разработки на ПК и в Google Play, суммарное количество скачиваний 50.000+, отзывы к любым моим проектам не меньше 4.3 звезды, максимальная оценка проекта - 4.7. Предоставлю квалифицированные услуги в разработке игр и приложений для ПК и Андроид. Ссылка на мои работы: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4925724012259137035
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
год назад
Разработка игр
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Разработка игр
1 отзыв
$1/час
от $1от 3 дней
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
$1/час
от $1от 3 дней
нет рейтинга