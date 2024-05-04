Большой опыт работы в Unity, с C#, мобильной и ПК разработкой, есть навыки вёрстки из Figma в Unity

Опыт работы в сфере 4+ года, публикую игры собственной разработки на ПК и в Google Play, суммарное количество скачиваний 50.000+, отзывы к любым моим проектам не меньше 4.3 звезды, максимальная оценка проекта - 4.7. Предоставлю квалифицированные услуги в разработке игр и приложений для ПК и Андроид. Ссылка на мои работы: https://play.google.com/store/apps/dev?id=4925724012259137035