Дизайн сегодня присутствует во многих сферах нашей жизни. И если до недавнего времени потребители пытались обустроить свои жилища, то сейчас популярным стало облагораживание придомовой территории, то есть экстерьера. Проекты ландшафтного дизайна ничем не уступают квартирным, а иногда и превосходят их по размаху и красоте. И здесь не потребуется численный персонал. Достаточно доверить разработку квалифицированному специалисту.

Оказать качественную помощь может ландшафтный дизайнер удаленно. Благодаря профессиональному программному обеспечению, он быстро справится с поставленной задачей в соответствии с требованиями. Стоимость услуг такого фрилансера будет гораздо ниже, чем полноценной студии, функционирующей в этом направлении.

Работа ландшафтный дизайнер удаленно: задачи, требования

Важно не путать эту творческую профессию с обычным садоводством. Ландшафтный дизайнер - удаленная работа, направленная на создание не только эстетически привлекательного проекта, но и такого, который учитывает особенности территории и ее природные богатства. И здесь не обойтись без профессионального образования, знаний и умений. В частности, специалист должен:

хорошо разбираться в климатических данных местности;

знать типы растений и их основную характеристику;

понимать принципы функционирования основных систем на участке;

уметь проектировать в специальных программах;

иметь базовые геологические знания;

разбираться в архитектуре;

обладать хорошим художественным вкусом.

Что касается компьютерных программ, помогающих на этапе проектирования и визуализации, то наиболее востребованными являются:

Garden Planner.

X-Designer.

Наш Сад

SketchUp

Punch Home Design.

Главным показателем квалификации подрядчика является его проектное портфолио. Так что, если вы хотите достичь успеха в данном деле, важно много практиковаться. Начать можно с собственного хозяйства или приусадебной территории друзей.

Работа ландшафтный дизайнер удаленно хорошо оплачивается, поэтому часто бывает достаточно несколько подработок на сезон, чтобы обеспечить себе безбедное существование. А найти их можно на бирже фриланса Weblancer. Главное, качественно выполнять работу, чтобы украсить портфолио и получить положительный отзыв от заказчика. Несколько успешно выполненных заданий - и вот вы уже востребованный фрилансер, с которым с удовольствием будут сотрудничать заказчики со всего мира.

Ландшафтный дизайнер: вакансии и требования

Начинать трудиться вне штата сегодня не сложно, если зарегистрироваться на нашем фриланс сервисе, где ежедневно появляются новые предложения работы. И если вы ландшафтный дизайнер, вакансии для вас обязательно найдутся. Достаточно следить за данным разделом, чтобы оперативно отвечать на объявления заказчиков.

При этом, у вас есть возможность выбирать, к каким проектам оставлять заявки, а также самостоятельно формировать стоимость услуг. С примерным прайсом вы можете ознакомиться на страницах у коллег-фрилансеров, успевших построить карьеру, выполняя задания дистанционно.

Прежде чем оставлять заявку к объявлению, обязательно внимательно читайте условия сотрудничества. И только, если вы уверены, что со всем сможете справиться, а главное, уложиться в установленные сроки, пишите о своей готовности решить задачу.

Пусть это будет не шаблонный текст, а грамотно составленное предложение услуг по конкретному проекту. Индивидуальный подход поможет выделиться среди конкурентов.

Ландшафтный дизайнер удаленно: как нанять?

Если вам требуется помощь опытного специалиста для моделирования, благоустройства и озеленения территории в определенном стиле, доверьте работу ландшафтному дизайнеру на фрилансе. Сервис Weblancer.net даёт возможность найти и нанять квалифицированного спеца для удалённой занятости. Если требуется профессиональный проектировщик на такую вакансию, то на портале Weblancer удастся найти наиболее подходящего разработчика. Быстрый и удобный поиск поможет найти подрядчиков, способных наиболее эффективно справиться с поставленной задачей. Результаты работы таких специалистов удовлетворят любого заказчика.

Начните с регистрации на сайте, чтобы иметь возможность пользоваться полным функционалом сервиса. Далее останется дело за малым - опубликовать текст объявления с описанием нюансов проекта, требуемого решения. Постарайтесь максимально подробно представить суть задачи, чтобы у исполнителей было меньше вопросов относительно реализации. И обязательно укажите выделяемый бюджет. Если не знаете расценок, оставьте вопрос формирования цены на усмотрение кандидатов.

Выбирая фрилансера, обращайте внимание на его предыдущие проекты и отзывы заказчиков. Проведите с ним предварительное собеседование, чтобы понимать, насколько вы сходитесь во мнениях относительно будущего экстерьера объекта. Наконец, сделайте выбор, и оформите сотрудничество при помощи сервиса Безопасная сделка. Так вы сможете не переживать за качество работы, ведь сможете вернуть деньги, если условия не будут соблюдены. Фриланс - это безопасно и выгодно. Один раз попробовав, уже невозможно остановиться.