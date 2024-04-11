Необходим 3D-рендеринг для архитектурного проекта. Требуются изображения вид сверху и сбоку в угловой проекции. Первый вариант включает четырёхэтажное здание, 17 трёхэтажных домов и 3 парковочных места. Второй вариант — только парковка. Ожидаются два варианта визуализации.
Ландшафтный дизайн на заказ
Ландшафтный дизайн: гармония природы и архитектуры
Ландшафтный дизайн — это искусство и наука, которые объединяют природу и архитектуру в едином пространстве. Он позволяет создать гармоничную и функциональную среду, которая не только украшает участок, но и улучшает качество жизни его обитателей. Правильно спроектированный ландшафт способен повысить ценность недвижимости, улучшить экологическую обстановку и создать уникальную атмосферу, соответствующую вашим потребностям и предпочтениям. Ландшафтный дизайн применяется как в частных садах, так и в общественных пространствах, таких как парки, скверы и территории вокруг коммерческих зданий.
Как ландшафтный дизайн решает задачи заказчика
Ландшафтный дизайн помогает решить множество задач, с которыми сталкиваются владельцы участков. Во-первых, он обеспечивает оптимальное использование пространства, позволяя рационально распределить зоны для отдыха, работы и развлечений. Благодаря профессиональному планированию можно создать уютные уголки для релаксации, детские площадки, спортивные зоны и даже огороды.
Во-вторых, ландшафтный дизайн способствует улучшению экологической обстановки. Озеленение участка повышает уровень кислорода, снижает уровень шума и пыли, а также способствует устойчивому развитию флоры и фауны. Наконец, дизайн ландшафта позволяет подчеркнуть уникальный стиль дома и выразить индивидуальность владельцев через выбор растений, материалов и декоративных элементов.
Примеры успешного применения ландшафтного дизайна
Один из ярких примеров применения ландшафтного дизайна — это создание многофункциональных садов, где сочетаются зоны для активного отдыха и тихих уединённых мест. Такие проекты включают в себя игровые площадки, бассейны, зоны для барбекю и уютные беседки. В городских условиях ландшафтный дизайн помогает преобразить дворовые территории, превращая их в зелёные оазисы среди бетона и асфальта.
Ещё один интересный пример — это реализация проектов с использованием вертикального озеленения, которые отлично подходят для малых участков или городских ландшафтов. Эти инновационные решения позволяют создать зелёные стены и крыши, экономя пространство и улучшая микроклимат.
Создайте уникальный ландшафт с нами
Ландшафтный дизайн — это не просто украшение вашего участка, это инвестиция в комфорт и качество жизни. Профессиональный подход к проектированию и реализации ландшафтных решений позволит вам наслаждаться красотой и функциональностью вашего сада в любое время года. Закажите услуги ландшафтного дизайна у нас и позвольте профессионалам воплотить ваши мечты в реальность. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши идеи и начать путь к созданию идеального пространства!
Частые вопросы
Стоимость проекта ландшафтного дизайна варьируется в зависимости от сложности и площади участка. В среднем, цена может начинаться от 500 USD и выше. На бирже Weblancer вы можете найти квалифицированных специалистов, которые предложат вам конкурентные цены.
Разработка ландшафтного дизайна обычно занимает от 2 до 4 недель, в зависимости от размера и сложности проекта. Время может увеличиться, если требуется согласование с клиентом или внесение изменений. На Weblancer вы можете найти специалистов, способных работать в сжатые сроки.
Ландшафтный дизайн может включать в себя разнообразные элементы: дорожки, газоны, водоемы, цветники, освещение, зоны отдыха и малые архитектурные формы. Все это зависит от ваших предпочтений и особенностей участка. Специалисты на Weblancer помогут учесть все ваши пожелания в проекте.
- 3D-моделированиеВизуализация объектовДизайн интерьеровЛандшафтный дизайнРендеринг3D-графика1 исполнительЗавершен3 дня назад
Разработать дизайн садового павильона небольшой площади с прихотливой формой. Учитывать эстетическое решение объема, стилистическое назначение и функциональность. Оформить территорию вокруг павильона с дорожками, клумбами и посадками. Важно создать уютное пространство для отдыха с возможностью выпить кофе.Ландшафтный дизайнИнтерьеры и Экстерьеры2 заявкиОткрыт18 дней назад
- $4000
Требуется архитектор-генпланист для разработки генплана ландшафтного дизайна для танхауса площадью 750 кв.м. в Казахстане. Объект располагается на земельном участке 950 кв.м. Рассматриваются только фрилансеры, работающие в Revit, и имеющие портфолио. Эскизный проект прикреплен для ознакомления. Арк-проект будет предоставлен позже.Архитектура зданийнет заявокЗакрыт8 дней назад
- $30
Требуется разработка схемы расположения 9 промышленных зданий на участке 5 га. Учитывайте пожарные проезды, зоны для разгрузки, стоянки для грузовых и легковых автомобилей, а также охранные зоны для скважин и очистных сооружений. Схема должна быть выполнена с минимальными отступами от границ участка и допускает 1-2 итерации для корректировок.Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищется специалист для разработки ландшафтного дизайна участка у частного дома, встроенного в гору с перепадами высот. Задача включает проектирование лестниц, террас и освещения, а также подготовку чертежей для строителей. Требуется опыт работы в SketchUp и знание ландшафтного дизайна. Работа удаленная с консультациями онлайн.Ландшафтный дизайнСоздание чертежейSketchUpЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка архитектурного проекта для территории филармонии площадью 2800 кв.м. Необходимо продумать концепт ландшафтного дизайна и создать эксизы для реализации проекта.Ландшафтный дизайннет заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется светотехник для проведения светотехнических расчетов для ландшафтного освещения в DiaLux. Необходимо рассчитать 6 наземных светильников Flamingo и 3 точечных Oklahoma. Предоставьте примеры ранее выполненных проектов. Файлы схемы и IES доступны по запросу.Ландшафтный дизайнЛандшафтный дизайннет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Необходимо выполнить ландшафтный дизайн проекта на основе чертежа, созданного в AutoCAD. Срок выполнения - 1 день. Работа не требует профессионального исполнения, предполагается добавление интересных элементов и зданий по вашему усмотрению на изображении жилого дома и детской площадки.Ландшафтный дизайнСоздание чертежейAutoCADSketchUpЛандшафтный дизайн7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищем специалиста для планирования сада и участка дома в Германии площадью 250 кв.м. Необходимо учесть местные растения, создать вечнозеленый фон и акцентные зоны. Важно также спланировать подсветку и поливную систему. План участка будет предоставлен.Ландшафтный дизайнЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо разработать дизайн небольшой базы отдыха на 5 участках. Проект включает размещение домиков с душевой и санузлом, бочку-бассейн, мангальную, качели, тропинки и кустики. Общая беседка также возможна. Участки леса сохраняются, вырубка не требуется. В прикрепленных файлах представлены примеры дизайна.Ландшафтный дизайнИнтерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $5
Требуется опытный специалист для соединения вершин в 3D-графике, чтобы сформировать холмистый ландшафт с треугольниками и четырехугольниками. Работа должна быть выполнена до 13.09, 22:00. Убедитесь, что у вас есть необходимые навыки для выполнения задачи.Ландшафтный дизайн3D-графика1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $50
Требуется разработать планировку участка площадью 12 соток. Необходимо расположить дом, баню, парковку, септик, скважину и другие элементы. Учитывайте функциональность и эстетику в проекте.Ландшафтный дизайнИнтерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Требуется создание визуализаций для двух трехкомнатных квартир и однокомнатного апартамент-студии. Необходимо отрисовать планировки и визуализации 4-5 комнат, а также 1-2 ракурса садового участка с деталями интерьера. Включить планировку земельного участка с грилем и столом. Указание стоимости работы в заявке обязательно.Визуализация объектовДизайн интерьеровЛандшафтный дизайнИнтерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Требуется разработка концепции и визуализация коттеджного поселка, включая схему генплана для межевания. Учет всех норм и ограничений в рамках законодательства обязательный. Целевая аудитория - семейные пары, планирующие покупку загородного дома. Образец реализации: курортный поселок Целеево.Визуализация объектовЛандшафтный дизайнАрхитектура зданий3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Требуется разработка проекта резорта в пустыне площадью 100-200 соток с тематикой марсианской колонизации. Необходим ландшафтный дизайн, размещение капсульных домов, солнечных панелей и зон для досуга. Важно наличие опыта в архитектуре для создания полноценного проекта. В презентации представлены примеры и визуализация.Дизайн интерьеровЛандшафтный дизайнСоздание чертежейЗакрыт10 месяцев назад
Требуется онлайн ландшафтный проектировщик для визуализации и планирования заросшего участка. Необходимо продумать детали и подсчитать необходимые элементы для благоустройства. Подходите для работы с проектом по обустройству участка с новым домом.Визуализация объектовЛандшафтный дизайнЗакрыт10 месяцев назад
- $50
Ищется специалист для разработки дизайн-проекта ландшафта участка частного дома площадью 7.7 сотки. Необходимо предложить решения по озеленению и оформлению пространства.Ландшафтный дизайнЗакрыт10 месяцев назад
Требуется разработка ландшафтного дизайна для территории около восьми соток. Необходим специалист с образованием в данной области и знанием растений. Проект должен учитывать представленные данные, включая фото с дрона и масштаб. Укажите свою цену за выполнение работы.Ландшафтный дизайнЛандшафтный дизайн4 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо разработать эскизы отдельных элементов ландшафта для частного участка, включая участок перед домом (2,5х9 м) и участок в форме буквы 'Г' (около 200 кв. м). Ожидается создание дизайна, соответствующего указанным параметрам. Рассматриваются возможности и детали заказа.Ландшафтный дизайнЗакрытгод назад
Необходим проект ландшафтного дизайна с предоставлением готовых материалов в формате PDF. Задача включает разработку концепции и визуализаций для будущего оформления территории.Ландшафтный дизайнЗакрытгод назад