Ландшафтный дизайн на заказ

37 заказов

Ландшафтный дизайн: гармония природы и архитектуры

Ландшафтный дизайн — это искусство и наука, которые объединяют природу и архитектуру в едином пространстве. Он позволяет создать гармоничную и функциональную среду, которая не только украшает участок, но и улучшает качество жизни его обитателей. Правильно спроектированный ландшафт способен повысить ценность недвижимости, улучшить экологическую обстановку и создать уникальную атмосферу, соответствующую вашим потребностям и предпочтениям. Ландшафтный дизайн применяется как в частных садах, так и в общественных пространствах, таких как парки, скверы и территории вокруг коммерческих зданий.

Как ландшафтный дизайн решает задачи заказчика

Ландшафтный дизайн помогает решить множество задач, с которыми сталкиваются владельцы участков. Во-первых, он обеспечивает оптимальное использование пространства, позволяя рационально распределить зоны для отдыха, работы и развлечений. Благодаря профессиональному планированию можно создать уютные уголки для релаксации, детские площадки, спортивные зоны и даже огороды.

Во-вторых, ландшафтный дизайн способствует улучшению экологической обстановки. Озеленение участка повышает уровень кислорода, снижает уровень шума и пыли, а также способствует устойчивому развитию флоры и фауны. Наконец, дизайн ландшафта позволяет подчеркнуть уникальный стиль дома и выразить индивидуальность владельцев через выбор растений, материалов и декоративных элементов.

Примеры успешного применения ландшафтного дизайна

Один из ярких примеров применения ландшафтного дизайна — это создание многофункциональных садов, где сочетаются зоны для активного отдыха и тихих уединённых мест. Такие проекты включают в себя игровые площадки, бассейны, зоны для барбекю и уютные беседки. В городских условиях ландшафтный дизайн помогает преобразить дворовые территории, превращая их в зелёные оазисы среди бетона и асфальта.

Ещё один интересный пример — это реализация проектов с использованием вертикального озеленения, которые отлично подходят для малых участков или городских ландшафтов. Эти инновационные решения позволяют создать зелёные стены и крыши, экономя пространство и улучшая микроклимат.

Создайте уникальный ландшафт с нами

Ландшафтный дизайн — это не просто украшение вашего участка, это инвестиция в комфорт и качество жизни. Профессиональный подход к проектированию и реализации ландшафтных решений позволит вам наслаждаться красотой и функциональностью вашего сада в любое время года. Закажите услуги ландшафтного дизайна у нас и позвольте профессионалам воплотить ваши мечты в реальность. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши идеи и начать путь к созданию идеального пространства!

Частые вопросы

⭐ Сколько стоит проект ландшафтного дизайна?

Стоимость проекта ландшафтного дизайна варьируется в зависимости от сложности и площади участка. В среднем, цена может начинаться от 500 USD и выше. На бирже Weblancer вы можете найти квалифицированных специалистов, которые предложат вам конкурентные цены.

⭐ Сколько времени занимает разработка ландшафтного дизайна?

Разработка ландшафтного дизайна обычно занимает от 2 до 4 недель, в зависимости от размера и сложности проекта. Время может увеличиться, если требуется согласование с клиентом или внесение изменений. На Weblancer вы можете найти специалистов, способных работать в сжатые сроки.

⭐ Какие элементы могут быть включены в ландшафтный дизайн?

Ландшафтный дизайн может включать в себя разнообразные элементы: дорожки, газоны, водоемы, цветники, освещение, зоны отдыха и малые архитектурные формы. Все это зависит от ваших предпочтений и особенностей участка. Специалисты на Weblancer помогут учесть все ваши пожелания в проекте.

  • 3D Rendering

    Необходим 3D-рендеринг для архитектурного проекта. Требуются изображения вид сверху и сбоку в угловой проекции. Первый вариант включает четырёхэтажное здание, 17 трёхэтажных домов и 3 парковочных места. Второй вариант — только парковка. Ожидаются два варианта визуализации.

    3D-моделированиеВизуализация объектовДизайн интерьеровЛандшафтный дизайнРендеринг
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 дня назад

  • Садовый павильон прихотливой формы

    Разработать дизайн садового павильона небольшой площади с прихотливой формой. Учитывать эстетическое решение объема, стилистическое назначение и функциональность. Оформить территорию вокруг павильона с дорожками, клумбами и посадками. Важно создать уютное пространство для отдыха с возможностью выпить кофе.

    Ландшафтный дизайн
    Интерьеры и Экстерьеры2 заявки
    Открыт
    18 дней назад

  • Танхаус 750 кв.м. в Казахстане Генпланист ландшафтный диз Revit

    $4000

    Требуется архитектор-генпланист для разработки генплана ландшафтного дизайна для танхауса площадью 750 кв.м. в Казахстане. Объект располагается на земельном участке 950 кв.м. Рассматриваются только фрилансеры, работающие в Revit, и имеющие портфолио. Эскизный проект прикреплен для ознакомления. Арк-проект будет предоставлен позже.

    Ландшафтный дизайнСоздание чертежей
    Архитектура зданийнет заявок
    Закрыт
    8 дней назад

  • Схема расположения зданий на участке 5 га

    $30

    Требуется разработка схемы расположения 9 промышленных зданий на участке 5 га. Учитывайте пожарные проезды, зоны для разгрузки, стоянки для грузовых и легковых автомобилей, а также охранные зоны для скважин и очистных сооружений. Схема должна быть выполнена с минимальными отступами от границ участка и допускает 1-2 итерации для корректировок.

    Ландшафтный дизайнСоздание чертежей
    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Ландшафтный дизайн участкау дома встроенного в гору с перепадами высот

    Ищется специалист для разработки ландшафтного дизайна участка у частного дома, встроенного в гору с перепадами высот. Задача включает проектирование лестниц, террас и освещения, а также подготовку чертежей для строителей. Требуется опыт работы в SketchUp и знание ландшафтного дизайна. Работа удаленная с консультациями онлайн.

    Ландшафтный дизайнСоздание чертежейSketchUp
    Ландшафтный дизайн2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать архитектурный проект территории филармонии

    Требуется разработка архитектурного проекта для территории филармонии площадью 2800 кв.м. Необходимо продумать концепт ландшафтного дизайна и создать эксизы для реализации проекта.

    Ландшафтный дизайнСоздание чертежей
    Ландшафтный дизайннет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Требуется выполнить светотехнический расчет

    Требуется светотехник для проведения светотехнических расчетов для ландшафтного освещения в DiaLux. Необходимо рассчитать 6 наземных светильников Flamingo и 3 точечных Oklahoma. Предоставьте примеры ранее выполненных проектов. Файлы схемы и IES доступны по запросу.

    Ландшафтный дизайн
    Ландшафтный дизайннет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • SketchUp

    $50

    Необходимо выполнить ландшафтный дизайн проекта на основе чертежа, созданного в AutoCAD. Срок выполнения - 1 день. Работа не требует профессионального исполнения, предполагается добавление интересных элементов и зданий по вашему усмотрению на изображении жилого дома и детской площадки.

    Ландшафтный дизайнСоздание чертежейAutoCADSketchUp
    Ландшафтный дизайн7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Планирование сада и участка дома в германии 250 квм

    Ищем специалиста для планирования сада и участка дома в Германии площадью 250 кв.м. Необходимо учесть местные растения, создать вечнозеленый фон и акцентные зоны. Важно также спланировать подсветку и поливную систему. План участка будет предоставлен.

    Ландшафтный дизайн
    Ландшафтный дизайн2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Дизайн небольшой базы отдыха. 5 участков

    Необходимо разработать дизайн небольшой базы отдыха на 5 участках. Проект включает размещение домиков с душевой и санузлом, бочку-бассейн, мангальную, качели, тропинки и кустики. Общая беседка также возможна. Участки леса сохраняются, вырубка не требуется. В прикрепленных файлах представлены примеры дизайна.

    Ландшафтный дизайн
    Интерьеры и Экстерьеры4 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Maya Дом

    $5

    Требуется опытный специалист для соединения вершин в 3D-графике, чтобы сформировать холмистый ландшафт с треугольниками и четырехугольниками. Работа должна быть выполнена до 13.09, 22:00. Убедитесь, что у вас есть необходимые навыки для выполнения задачи.

    Ландшафтный дизайн
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Планировка участка 12 соток

    $50

    Требуется разработать планировку участка площадью 12 соток. Необходимо расположить дом, баню, парковку, септик, скважину и другие элементы. Учитывайте функциональность и эстетику в проекте.

    Ландшафтный дизайн
    Интерьеры и Экстерьеры8 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Сделать визуализацию интерьера квартир и сада

    Требуется создание визуализаций для двух трехкомнатных квартир и однокомнатного апартамент-студии. Необходимо отрисовать планировки и визуализации 4-5 комнат, а также 1-2 ракурса садового участка с деталями интерьера. Включить планировку земельного участка с грилем и столом. Указание стоимости работы в заявке обязательно.

    Визуализация объектовДизайн интерьеровЛандшафтный дизайн
    Интерьеры и Экстерьеры11 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Разработка концепции и визуализации Коттеджного поселка

    Требуется разработка концепции и визуализация коттеджного поселка, включая схему генплана для межевания. Учет всех норм и ограничений в рамках законодательства обязательный. Целевая аудитория - семейные пары, планирующие покупку загородного дома. Образец реализации: курортный поселок Целеево.

    Визуализация объектовЛандшафтный дизайн
    Архитектура зданий3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Проект резорта в пустныни на Тематику Марсианской колонизации

    Требуется разработка проекта резорта в пустыне площадью 100-200 соток с тематикой марсианской колонизации. Необходим ландшафтный дизайн, размещение капсульных домов, солнечных панелей и зон для досуга. Важно наличие опыта в архитектуре для создания полноценного проекта. В презентации представлены примеры и визуализация.

    Дизайн интерьеровЛандшафтный дизайнСоздание чертежей
    Ландшафтный дизайн3 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Облагораживание

    Требуется онлайн ландшафтный проектировщик для визуализации и планирования заросшего участка. Необходимо продумать детали и подсчитать необходимые элементы для благоустройства. Подходите для работы с проектом по обустройству участка с новым домом.

    Визуализация объектовЛандшафтный дизайн
    Ландшафтный дизайн2 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Дизайн участка частного дома 7.7 сотки

    $50

    Ищется специалист для разработки дизайн-проекта ландшафта участка частного дома площадью 7.7 сотки. Необходимо предложить решения по озеленению и оформлению пространства.

    Ландшафтный дизайн
    Ландшафтный дизайн3 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Нужна разработка ландшафтного дизайна

    Требуется разработка ландшафтного дизайна для территории около восьми соток. Необходим специалист с образованием в данной области и знанием растений. Проект должен учитывать представленные данные, включая фото с дрона и масштаб. Укажите свою цену за выполнение работы.

    Ландшафтный дизайн
    Ландшафтный дизайн4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Создать похожую работу

    Необходимо разработать эскизы отдельных элементов ландшафта для частного участка, включая участок перед домом (2,5х9 м) и участок в форме буквы 'Г' (около 200 кв. м). Ожидается создание дизайна, соответствующего указанным параметрам. Рассматриваются возможности и детали заказа.

    Ландшафтный дизайн
    Ландшафтный дизайн2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Ландшафтный дизайн

    Необходим проект ландшафтного дизайна с предоставлением готовых материалов в формате PDF. Задача включает разработку концепции и визуализаций для будущего оформления территории.

    Ландшафтный дизайн
    Ландшафтный дизайн3 заявки
    Закрыт
    год назад