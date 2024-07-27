Здравствуйте! у меня есть который чертеж выполненный через autocad,нужно выполнить ландшафтный дизайн проекта в самый короткий срок (1 день ) не обязательно профессионально выполненная работа и это не для реализации просто разовый проект,буду очень признательна если возьметесь за работу (работу нужно выполнить поверх чертежа с автокада) в файле изображения жилой дом и детская площадка нужно добавить ландшафт,что то интересное может какие нибудь здания в общем на вашу фантазию)