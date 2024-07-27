Ищем специалиста для планирования сада и участка дома в Германии площадью 250 кв.м. Необходимо учесть местные растения, создать вечнозеленый фон и акцентные зоны. Важно также спланировать подсветку и поливную систему. План участка будет предоставлен.
SketchUp
Здравствуйте! у меня есть который чертеж выполненный через autocad,нужно выполнить ландшафтный дизайн проекта в самый короткий срок (1 день ) не обязательно профессионально выполненная работа и это не для реализации просто разовый проект,буду очень признательна если возьметесь за работу (работу нужно выполнить поверх чертежа с автокада) в файле изображения жилой дом и детская площадка нужно добавить ландшафт,что то интересное может какие нибудь здания в общем на вашу фантазию)
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