Чертежник (AutoCAD)
Отлично освоил AutoCAD. Выполняю строительные и технические чертежи. Перерисовка из PDF.
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ТОП-50— Чертежи и Схемы
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
2 года назад
AutoCAD
Все сделал в срок
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое задание, честный расчет.
$40
10 баллов
3 года назад
AutoCAD
Я доволен работой Святослава. Работа выполнена в срок и хорошего качества.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Дает подробные рекомендации по требованиям к заказу. Оплата сразу после сдачи работы.
$75
10 баллов
3 года назад
Все выполнено максимально оперативно и в точности с заданным ТЗ.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, честная оплата.
Чертежи и Схемы
3 отзыва
$5/час
от $5от 5 часов
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