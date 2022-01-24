ProstoTsari

Святослав ProstoTsari

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Чертежник (AutoCAD)

Отлично освоил AutoCAD. Выполняю строительные и технические чертежи. Перерисовка из PDF.

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ТОП-50
Чертежи и Схемы

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Отзывы заказчиков

guest_16330505573628
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
$20
9 баллов
2 года назад
Проектная документация одноэтажного жилого дома
AutoCAD
Все сделал в срок
Отличный заказчик. Четкое задание, честный расчет.
Ответный отзыв
eugenekotlar
Евгений 
65 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
$40
10 баллов
3 года назад
Создание автокад чертежей
AutoCAD
Я доволен работой Святослава. Работа выполнена в срок и хорошего качества.
Хороший заказчик. Дает подробные рекомендации по требованиям к заказу. Оплата сразу после сдачи работы.
Ответный отзыв
ramtech
44 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
3 года назад
Собрать из открытых источников примеры PDF со строительной док-й
Все выполнено максимально оперативно и в точности с заданным ТЗ.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, честная оплата.
Ответный отзыв
Чертежи и Схемы
3 отзыва
$5/час
от $5от 5 часов
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