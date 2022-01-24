Собрать из открытых источников примеры PDF со строительной док-й

Необходимо из любых открытых источников собрать различные PDF на русском языке, со строительной документацией.

Требования:

1.) Не более 20-ти страниц на PDF

2.) Объём PDF не более 5 МБайт

3.) Обязательно должна быть таблица с наименованиями для коммуникаций: трубы, краны, вентили, воздуховоды и т.п. - словом, все подпадающее под товары, представленные на сайте https://proconsim.ru/

4.) Язык - русский

Пример такого документа прикреплён ниже.

Количество документов для сбора - не менее 20-ти. Все должны быть от разных организаций и в разном виде.