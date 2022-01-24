Под производство. Стойка навесная с 2мя ящиками под мойку в ванной комнате 800ми. Шкаф навесной для ванной комнаты.
Собрать из открытых источников примеры PDF со строительной док-й
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо из любых открытых источников собрать различные PDF на русском языке, со строительной документацией.
Требования:
1.) Не более 20-ти страниц на PDF
2.) Объём PDF не более 5 МБайт
3.) Обязательно должна быть таблица с наименованиями для коммуникаций: трубы, краны, вентили, воздуховоды и т.п. - словом, все подпадающее под товары, представленные на сайте https://proconsim.ru/
4.) Язык - русский
Пример такого документа прикреплён ниже.
Количество документов для сбора - не менее 20-ти. Все должны быть от разных организаций и в разном виде.
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