Собрать из открытых источников примеры PDF со строительной док-й

$75
Чертежи и СхемыЗавершен9 заявок142 просмотра
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Необходимо из любых открытых источников собрать различные PDF на русском языке, со строительной документацией.

Требования:

1.) Не более 20-ти страниц на PDF

2.) Объём PDF не более 5 МБайт

3.) Обязательно должна быть таблица с наименованиями для коммуникаций: трубы, краны, вентили, воздуховоды и т.п. - словом, все подпадающее под товары, представленные на сайте https://proconsim.ru/

4.) Язык - русский

Пример такого документа прикреплён ниже.

Количество документов для сбора - не менее 20-ти. Все должны быть от разных организаций и в разном виде.

2 года назад
ramtech
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ProstoTsari
Святослав 
40 летМолдова
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$75
2 дня
WMZ
Все выполнено максимально оперативно и в точности с заданным ТЗ.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, честная оплата.