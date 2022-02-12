Базис мебельщик

$15
Чертежи и СхемыЗакрыт7 заявок1209 просмотров
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Под производство.

Стойка навесная с 2мя ящиками под мойку в ванной комнате  800ми.

Шкаф навесной для ванной комнаты.

2 года назад
guest_16427406093738
2 года в сервисе
Был
2 года назад