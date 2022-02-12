Базис мебельщик

Имеется около 50 проектов - дома, бани, беседки. Каждый состоит из двух видов 3Д + план этажа. Пример https://photo-screen.ru/i/n3SUG3Gjb Требуется разработка конструкторской документации для производства указанных построек из мини-бруса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Под производство.
Стойка навесная с 2мя ящиками под мойку в ванной комнате 800ми.
Шкаф навесной для ванной комнаты.
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