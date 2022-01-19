Сделать задания в автокаде (autocad)

Нужно сделать это как можно быстрее(во вложении 12 вар по этому чертежу делать задания)

1 лист — 3D модель пересекающихся тел (Использовать шаблон 3-D(А4);

2 лист — три связанные проекции пересекающихся тел с линией их взаимного пересечения, созданные по 3D модели.

(Использовать шаблон А3 со слоями).

3 лист — решить эту задачу методом начертательной геометрии и оформить ее на тетрадном листе в клеточку(не обязательно)