Сделать задания в автокаде (autocad)

Чертежи и СхемыЗакрыт5 заявок999 просмотров
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Нужно сделать это как можно быстрее(во вложении 12 вар по этому чертежу делать задания)

1 лист — 3D модель пересекающихся тел (Использовать шаблон 3-D(А4);

2 лист — три связанные проекции пересекающихся тел с линией их взаимного пересечения, созданные по 3D модели.

(Использовать шаблон А3 со слоями).

3 лист — решить эту задачу методом начертательной геометрии и оформить ее на тетрадном листе в клеточку(не обязательно)

2 года назад
Reykan
23 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад