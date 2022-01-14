Разработать проект на коммуникации

Здравствуйте. Необходимо оформить чертежи архитектурного проекта одноэтажного дома. Файл с проектом выполнен в Revit 2022. Необходимо оформить титульную страницу, планировки и описание к ним, разрезы, оформить листы с 3D визуализацией и т.д. Оформленный проект необходим для ...
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Необходимо разработать проект ОВ, ВК и электрику (слаботочка, по типу "умный дом") для 2х этажного коттеджа площадь около 300кв.м.
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