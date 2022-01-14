Разработать проект на коммуникации

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка1095 просмотров
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  Необходимо разработать проект ОВ, ВК и электрику (слаботочка, по типу "умный дом") для 2х этажного коттеджа площадь около 300кв.м. 

2 года назад
miaangels
34 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
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