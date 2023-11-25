Владислав
По роду деятельности на производстве постоянно работаю с 3D-моделированием необходимых для работы предприятия конструкций, механизмов, дополнительной оснастки и прочих объектов. Имею опыт работы конструктором специализированной мебели из нержавеющей стали (листовой материал). С радостью изучаю что-то новое и не останавливаюсь в развитии имеющихся знаний и навыков.
Основной инструмент для работы - SolidWorks.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#294
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
ТОП-5— Машиностроение
ТОП-5— Чертежи и Схемы
ТОП-10— 3D-графика
Портфолио
- Ворота откатные8 просмотров
- Шкаф в стиле ЛОФТ4 просмотра
- Корпус из листового металла8 просмотров
- Подставка под телефон "Стульчик"4 просмотра
- Решетка-гриль1 просмотр
- Кресло-шезлонгнет просмотров
- Комплекс игровой с туннельной горкой6 просмотров
- Инструкции по сборке мебели для покупателя7 просмотров
- Визуализация дверного полотна12 просмотров
- Площадка игровая детская9 просмотров
- Игрушка "Мельница механическая"3 просмотра
- Игрушка (фиджет) самолет5 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
3D-моделирование
Отличный специалист, внимательно отнесся к работе, оперативная обратная связь, быстро сделал. Обращаемся к Владиславу уже не в первый раз. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сергей - отличный заказчик. Радует, что он прислушивается к советам исполнителя.
$10
10 баллов
год назад
Создание чертежей
Не в первый раз обратился к Владиславу. Заказ выполнен в установленый срок и на отлично. Также Владислав сделал доп. варианты и объяснил их отличия, на случай особенностей ПО ЧПУ. Спасибо Владислав за хорошую работу и консультацию. Желаю удачи и творческих успехов!
Ответный отзыв
Сотрудничаем с Сергеем уже не впервые. Очень приятно работать. Задачи четкие и понятные. При необходимости согласовать или уточнить что-то Сергей оперативно выходит на связь и прислушиваешься к мнению исполнителя. Я рад такому сотрудничеству. Спасибо.
$20
10 баллов
год назад
Создание чертежей
Быстро и профессионально. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный контакт. Конструктивный диалог и понимание конечного результата у заказчика только радовало во время работы.
$65
10 баллов
год назад
Редко встретить такого ответственного и активного человека как Владислав. Владислав помог с доработкой идеи, реализовал 3D модель и помог с ТЗ для реализации. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
От идеи к исполнению... Прошли путь с заказчиком на одном дыхании. Все получалось обсуждать, согласовывать и воплощать очень легко и приятно. Владимир принимал мои советы, конструктивно и оперативно давал обратную связь на любой вопрос и уточнение. Результатом нашей совместной работы я очень доволен и вдохновлён. С удовольствием откликнусь с помощью реализации следующего проекта Владимира.
$15
10 баллов
год назад
AutoCADСоздание чертежей
Недавно я имел удовольствие работать с Владиславом над проектом 3D-дизайна, и я вынужден выразить свое полное удовлетворение его исключительными навыками и профессионализмом. ✔С самого начала Владислав продемонстрировал глубокое понимание требований проекта, задавая содержательные вопросы, которые отражали искреннюю приверженность созданию продукта, который не только оправдал, но и превзошел ожидания. Их коммуникативные навыки были выдающимися, что помогло гарантировать, что конечный результат полностью соответствует моему видению. ✔С точки зрения технического мастерства, Владислав продемонстрировал впечатляющее владение различными инструментами и методами 3D-проектирования в SolidWorks. Внимание к деталям в их работе было поистине поразительным, поскольку они улавливали нюансы, которые повышали общую эстетику проекта. Будь то замысловатые текстуры, реалистичное освещение или сложная геометрия, - мастерство своего дела, которое отличало его как настоящего профессионала. ✔Более того, Владислав продемонстрировал сильную способность адаптироваться к отзывам и оперативно вносить изменения. Его совместный и гибкий подход не только способствовал бесперебойному рабочему процессу, но и вселял уверенность в приверженности удовлетворению потребностей клиентов. Было очевидно, что он ценили вклад клиента и стремились усовершенствовать свою работу, пока она не стала соответствовать самым высоким стандартам. ✔Так же подробно все расписал каждый этап моделирования каждой модели ✔С коммерческой точки зрения он был надежным и соблюдал все оговоренные сроки. Эта надежность — редкая и бесценная черта в мире фриланса, где своевременная доставка часто является ключевым фактором успеха проекта. В заключение, работа с Владиславом была положительным и обогащающим опытом. Его исключительные навыки 3D-дизайна в сочетании с профессионализмом и эффективным общением делают его выдающимися специалистами в сообществе фрилансеров. Я искренне рекомендую Владислав всем, кто ищет первоклассные услуги по 3D-дизайну, графики и с нетерпением жду возможности снова сотрудничать с ними в будущем!
Ответный отзыв
Быстро уточнили техническое задание. Сошлись в основных требованиях к конечному результату,сроках и цене. Александр очень точно описал,что ему нужно, хотя и были отступления от первоначального задания. Во время исполнения была отличная обратная связь. Все уточнения и согласования были мгновенно приняты заказчиком. В целом было очень приятно работать и выполнять проект.
3D-графика
3 отзыва
$20/час
от $20от 1 дня
#7
Чертежи и Схемы
2 отзыва
$20/час
от $20от 1 дня
#4
Машиностроение
1 отзыв
$20/час
от $20от 1 дня
#2
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#599