Нарисовать лабиринт

$50
3D-графикаЗавершен6 заявок113 просмотров
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Хочу сделать в заведении возможность провести квест.

Для этого есть идея сделать лабиринт.

Основные тезисы:

Лабиринт будет выполнен из прозрачного материала.

Ведение магнитом железный шар

Для провала на нижний уровень блокировка в потолке (жестью например)

Для подъема на верхний уровень пустое поле во втором этаже

Должны быть переходы в одну сторону

Могут быть магнитные поля, которые сильнее и которые забирают шар;

Ограниченное количество шаров

От 2х до 4х участников

25 дней назад
VladimirLEV
Владимир 
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
14 часов назад
Выбранный исполнитель
zom81e
35 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
25 дней назад
$65
10 дней
UAH
Редко встретить такого ответственного и активного человека как Владислав. Владислав помог с доработкой идеи, реализовал 3D модель и помог с ТЗ для реализации. Очень рекомендую к сотрудничеству.
От идеи к исполнению... Прошли путь с заказчиком на одном дыхании. Все получалось обсуждать, согласовывать и воплощать очень легко и приятно. Владимир принимал мои советы, конструктивно и оперативно давал обратную связь на любой вопрос и уточнение. Результатом нашей совместной работы я очень доволен и вдохновлён. С удовольствием откликнусь с помощью реализации следующего проекта Владимира.
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