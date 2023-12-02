Нарисовать лабиринт

От идеи к исполнению... Прошли путь с заказчиком на одном дыхании. Все получалось обсуждать, согласовывать и воплощать очень легко и приятно. Владимир принимал мои советы, конструктивно и оперативно давал обратную связь на любой вопрос и уточнение. Результатом нашей совместной работы я очень доволен и вдохновлён. С удовольствием откликнусь с помощью реализации следующего проекта Владимира.