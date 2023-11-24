3D Макет пряничного домика - быстро

Техническое задание на макет пряничного домика: • Надо составить макет торговой точки по аналогии с приложенными картинками в качестве референса. • Надо сделать расчет составных частей. • Маленький – Платформа (15 см), Высота (15 см), 13x13 см. • Домик состоит из: платформы, стены, крыши, вывески, двери, окна, навеса, аля фундамент (оранж. на референсе). Соответственно, нужно пропорционально произвести расчет всех элементов. • Вывеска «Store» должна быть заменена на вывеску «EasyMerch» • Макет должен быть раскрашен в корпоративные цвета. (как логотип) • Макет должен быть в 3D • Добавить на одну из стен здания нашивку дракона в честь 2024 года • Бублики ниже нарисовать на окне SVG file нашего лого могу направить отдельно