3D Макет пряничного домика - быстро

$50
3D-графикаОткрыт12 заявок175 просмотров
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Техническое задание на макет пряничного домика: 
•	Надо составить макет торговой точки по аналогии с приложенными картинками в качестве референса. 
•	Надо сделать расчет составных частей.
•	Маленький – Платформа (15 см), Высота (15 см), 13x13 см.
•	Домик состоит из: платформы, стены, крыши, вывески, двери, окна, навеса, аля фундамент (оранж. на референсе). Соответственно, нужно пропорционально произвести расчет всех элементов.
•	Вывеска «Store» должна быть заменена на вывеску «EasyMerch» 
•	Макет должен быть раскрашен в корпоративные цвета. (как логотип)
•	Макет должен быть в 3D
•	Добавить на одну из стен здания нашивку дракона в честь 2024 года
•	Бублики ниже нарисовать на окне
SVG file нашего лого могу направить отдельно
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