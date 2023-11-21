Сделать 3D коллаж интерьера в photoshop

3D-графикаОткрыт4 заявки154 просмотра
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Есть сделанный проект в архикад (планировка) и подбор сантех. оборудования. Нужно только сделать коллаж санузла и кухни-гостиной с 2 ракурсов (в сумме 4 коллажа). Плитку в санузел, мебель для кухни-гостиной, примерное освещение подберу сам. Пример, как нужно, в прикрепленных файлах.

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