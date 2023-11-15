Моделирование,скульптинг,историческая сверка

Нужно сделать модели воинов как на фото, исполнение должно быть реалистичным. Свериться по экипировке в исторических порталах, как должен выглядеть отряд конных егерей и уланов времен Наполеоновских войн. Вольные интерпритации,стилизованные модели не допустимы,так же важны пропорции тела у человека,масштаб модели 1:30, от пяток до глаз 60мм. Лошадь соответственно должна быть отдельно моделью,пропорциональной человеку,так же в достоверной экипировке. Необходимо скульптить текстуру ткани/металла,и всего остального,чтобы подготовленная модель для 3д печати не нуждалась в «нарисовке» этих элементов и текстур. Рендеринг и покраска текстур не нужны,только 3д модель для печати. Нужно 6 моделей каждого вида войск и 6 лошадей,каждый в своей позе,в разных видах экипировки,разная мимика. Как пример: один целиться из пушки,второй машет саблей и т.д. Более подробно могу рассказать при дальнейшнем общении,тут все описать вкратце не получиться.

Модели нужны в stl формате,подготовленные под 3д печать,это очень важно.